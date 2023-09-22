2000'lerin sevilen filmi dizi oluyor!

Yayınlanma: 22.09.2023 - 15:37

Güncelleme: 22.09.2023 - 15:37

Brad Pitt ve Angelina Jolie'yi bir araya getiren ve klasikleşen Mr. & Mrs. Smith filminin dizisi geliyor. Çok yakında dijital bir platform üzerinden yayımlanacak olan dizinin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

MR. & MRS. SMİTH FİLMİNİN KONUSU NE?

Smith’lerle tanışın: İki yabancı olan John ve Jane kimliklerinden vazgeçip kendilerini hem casusluk hem de evlilikte partner olarak bulurlar. Gizli bir teşkilatın bir araya getirdiği ikiliyi, dizinin her bölümünde ilişkilerini test edecek zorlayıcı görevler bekliyor. Zorlayıcı görevlerin getirdiği sorunlar ortaya çıkmaya başladığında birlikte kalmak için mücadele etmek zorundalar; çünkü bu evlilikte boşanmak bir seçenek olmayacaktır.

MR. & MRS. SMİTH FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Donald Glover

Maya Erskine

Michaela Coel

Paul Dano

John Turturro

Parker Posey

Wagner Moura

MR. & MRS. SMİTH FİLMİ NEREDE VE NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Mr. & Mrs. Smith filmi 2024 yılında Prime Video üzerinden yayımlanacak.