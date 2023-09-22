2000'lerin sevilen filmi dizi oluyor!
Başrollerini Brad Pitt ve Angelina Jolie'nin paylaştığı 2005 yapımı Hollywood filminin dizisi geliyor! İlerleyen zamanlarda yayımlanacak dizinin konusu, oyuncuları ne nerede yayımlanacağı merak ediliyor. Peki, Mr. & Mrs. Smith konusu ne, oyuncuları kim? Mr. & Mrs. Smith nerede ve ne zaman yayımlanacak? Mr. & Mrs. Smith uyarlama mı?
Brad Pitt ve Angelina Jolie'yi bir araya getiren ve klasikleşen Mr. & Mrs. Smith filminin dizisi geliyor. Çok yakında dijital bir platform üzerinden yayımlanacak olan dizinin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. İşte ayrıntılar...
MR. & MRS. SMİTH FİLMİNİN KONUSU NE?
Smith’lerle tanışın: İki yabancı olan John ve Jane kimliklerinden vazgeçip kendilerini hem casusluk hem de evlilikte partner olarak bulurlar. Gizli bir teşkilatın bir araya getirdiği ikiliyi, dizinin her bölümünde ilişkilerini test edecek zorlayıcı görevler bekliyor. Zorlayıcı görevlerin getirdiği sorunlar ortaya çıkmaya başladığında birlikte kalmak için mücadele etmek zorundalar; çünkü bu evlilikte boşanmak bir seçenek olmayacaktır.
MR. & MRS. SMİTH FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Donald Glover
Maya Erskine
Michaela Coel
Paul Dano
John Turturro
Parker Posey
Wagner Moura
MR. & MRS. SMİTH FİLMİ NEREDE VE NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
Mr. & Mrs. Smith filmi 2024 yılında Prime Video üzerinden yayımlanacak.
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