Ailesi, Nagihan Karadere'yi evlatlıktan reddetti

Yayınlanma: 04.12.2023 - 17:38

Güncelleme: 04.12.2023 - 17:39

Fehmi Karadere, 2016, 2018, 2022 All Star yarışmalarındaki başarısıyla adından söz ettiren ve şimdilerde All Star'a katılmak için hazırlıklara başlayan kardeşi Nagihan Karadere'nin evlatlıktan reddedilmesi için dava açtıklarını söyledi.

"BU ŞAHSIN AİLEMİZLE ALAKALI HİÇBİR HAKKI KALMADI"

Instagram hesabından paylaşım yapan Fehmi Karadere, "Ben ve ailem olarak Nagihan Karadere adında bir aile üyesi kalmamış olup adli makamlarca görüşülüp annem ve babam adına evlatlıktan reddedilmesi için mahkemeye başvurduk. Bu şahsın ailemizle alakalı hiçbir bir hakkı kalmamıştır. Bizi 3 kuruşa satanları biz beleşe veririz" ifadelerini kullandı.

Nagihan Karadere, ağabeyinin paylaşımlarıyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.