Airbnb, ev partilerini engellemek için yapay zeka kullanmaya başladı

Yayınlanma: 27.10.2023 - 08:30

Güncelleme: 27.10.2023 - 08:46

Son yıllarda bu sıkça rastlanan bir şey. Özellikle koronavirüs pandemisi boyunca, barlar ve gece kulüpleri kapalıyken insanların dans edip içki içilebilecekleri, arkadaşlarıyla vakit geçirebilecekleri bir yer gerekiyordu.

Airbnb bununla savaşmak için “küresel parti yasağını” duyurdu ve bu gibi davranışları engelleme kararlılığını duyurdu. Kötü yorumlar almış ve 25 yaş altı kişilerin ev kiralamasına kısıtlama getirdi. Daha önce kiraladıkları evlerde istenmeyen davranışlarda bulunmuş kişinin yeni rezervasyon yapması da yasaklandı.

Şirket, bu önlemler kapsamında 2020 ile geçtiğimiz yıl arasında parti yapıldığına dair bildirimlerin yüzde 55 düştüğünü açıkladı. Ancak şirket ev partileri ile savaşını henüz kazanmış değil. Ve fakat Airbnb şimdi yapay zeka kullanarak bu sorunu aşmayı amaçlıyor.

Peki nasıl?

Artık Airbnb’den ev tutmayı denediğinizde yapay zeka otomatik olarak hesabınızı ne zaman oluşturduğunuzu, tutacağınız yerle aynı şehirde yaşayıp yaşamadığınızı inceleyecek.

Ayrıca konaklama süreniz ve tatil dönemleri için yapılan rezervasyonlar da inceleniyor. Bir gecelik kiralama şüphe çekiyor.

Airbnb güvenlik ve güven biriminin başındaki Naba Banerjee, “Eğer biri Yılbaşı gecesi için yalnızca bir gecelik rezervasyon yapıyorsa ve kendi de bu şehirde yaşıyorsa, bu muhtemelen bir parti içindir” diyor.

Banerjee, parti için ev kiralama ihtimalinin yapay zeka tarafından yüksek verilmesi durumunda, rezervasyonun engelleneceğini ya da bu kişiyi ortağı olduğu otel şirketlerine yönlendireceğini ekliyor. Bunun evini kiralayan kişilerin güvenini sarsmamak için yapıldığını söylüyor.

Lucy Paterson bu kişilerden biri. İngiltere’de Worcestershire’daki tek odalı evini şimdiye kadar 150’den fazla kez kiraladı.

Evinin sadece bir oda olmasının parti yapılma ihtimalini azalttığını söyleyen Paterson, “Tabii ki hepsi mükemmel değildi, ancak kiracılarımın yüzde 99’u muhteşemdi” diyor.

Kullancılar, şirketin yapay zeka kullamaya başlamasının güvenlerini artırdığını da ifade ediyor.

Banerjee yapay zekanın daha fazla veri inceleyip daha fazla öğrendikçe daha da söylüyor.

MÜŞTERİ SEÇİMİNDE YAPAY ZEKA DÖNEMİ

Araba paylaşım sektöründe en büyük Pazar payı olan şirketlerden Turo da arabasını kiralayan kişileri güvence altına almak için yapay zeka sistemi kullanıyor.

DataRobot AI denilen bir yazılım, çalınma riskini hızlıca tespit ediyor. Ayrıca boyutuna, gücüne, hızına, günün hangi saatinde ya da haftanın hangi gününde kiralanmak istediğine bakarak arabalar için fiyat belirliyor.

Ayrıca Turo’nun kullandığı yapay zeka, tüketiciyle konuşuyor, onun isteklerini anlattığı mesajlara cevap yazıyor. Böylece o kişiye en uygun aracı öneriyor.

Şirketin ilgili biriminin başındaki Albert Mangahas, hem Turo’yu kullanımı kolaylaştırmayı hem de müşteriyle aralarında güven inşa etmeyi istediklerini söylüyor.

Harvard Business School’dan öğretim üyesi Edward McFowland III, yapay zeka kullanımının hem müşteri hem de şirket için faydalı olduğunu belirtiyor. Ancak çok iyi tasarlanmış bir yapay zeka modelinin dahi yanlış yapabileceğini, örneğin yılbaşında ev kiralamak isteyen ancak parti yapmak gibi bir niyeti olmayan genç birini engelleyebileceğini söylüyor.

Kanada Toronto’daki Lara Bozabalian ailesinin yaklaşık 300 metrekarelik evini kiralamak için Airbnb kullanıyor. Bozabalian, rezervasyon yapacak kişinin profili ne kadar iyi görünüyor olursa olsun ya da yapay zeka onu engellemişse bile kendi kuralından şaşmıyor: “İlk kez kullanan kişileri kabul etmiyorum”.