Ajda Pekkan: Artık halkın içine katılmak istiyorum

24 Aralık 2021 Cuma, 10:43

Bodrum Tanıtma Vakfı'nın 25. yıl kutlama konserinde ünlü sanatçı Ajda Pekkan'a “Bodrum Kültür ve Sanat Elçisi“ unvanı verildi. Pekkan'a bu unvan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras tarafından, değerli taşlarla süslenmiş Bodrum'un simgesi olan mavi balık sembollü Kültür ve Sanat nişanı ile takdim edildi. Takdim sırasında Süper Star duygularına hakim olamayarak gözyaşlarına boğuldu.

“Bodrum Kültür ve Sanat Elçisi" unvanı verilen Pekkan ise, konser sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ünlü sanatçı, "Mavisi ve yeşiliyle insana huzur veren, sıcacık insanlarıyla Bodrum benim için sonsuza kadar sürecek büyük bir aşk hikayesi diyebilirim. Bodrum'un Kültür ve Sanat Elçisi olmak benim için büyük bir onur oldu, bu vesileyle Bodrum Belediye Başkanımız Ahmet Aras'a ve tüm Bodrum halkına şükranlarımı sunuyorum. Ajda Pekkan adına okul öncesi kreş, hayvan barınağı ve kütüphane yapılacağını sevgili başkanımız Ahmet Aras'tan öğrendim. Bu mutluluk verici haberi sizlerle paylaşmak istiyorum" dedi.

ZEKİ MÜREN'İ ANDI

Sözlerine Zeki Müren'i anarak devam eden Pekkan, "Bodrum'un ışığı sönmeyen değerlim, sanat güneşimiz Zeki Müren'in Bodrum sevgisini bilmeyen yoktur. Burası hakkında çok sohbetlerimiz oldu. Benim Bodrum'a olan aşkım Zeki Müren sayesinde başladı diyebilirim. O Bodrum'un hiç sönmeyen sanat güneşi olarak kalbimde, kendisini sevgiyle ve rahmetle anıyorum" açıklamalarında bulundu.

Sanat ve Kültür elçisi olarak takdim edilen Sanat ve Kültür Nişanı mavi değerli taşlarla mücevher ustaları tarafından yapılan Süperstar, "Çok beğendim, emeği geçen herkese çok teşekkürler. Evimde çok özel bir yerde muhafaza edeceğim. Bu özel görev için Bodrumluların nezaketlerini fazlasıyla ortaya koydukları değerli bir tasarım olduğunu düşünüyorum ama inanın bu görevin kalbimdeki değeri paha biçilmez” dedi.

BODRUM'DAKİ PROJELERDE YER ALACAK

Bodrum Belediye Başkanı ve BOTAV Başkanı Ahmet Aras ise BOTAV'ın 25'inci yıldönümünü kutladıklarını belirterek “Bodrum çok iyi tanıtılmalı, bunun için sevgili Ajda Pekkan Zeki Müren zamanından beri Bodrum aşığı çünkü onu Bodrum'a ilk Zeki Müren taşımış. Biz dedik ki BOTAV ve Belediye olarak her yıl kültür ve sanat elçileri oluşturalım. Bunun ilk temsilcisi sevgili Ajda Pekkan. Ajda Pekkan, 'Bundan sonra Bodrum'dayım bundan sonra projeler yapalım. Sosyal yardım projeleri ile sanatsal ve kültürel işler yapalım' dedi. Yapacağı 3 konserin gelirini 1'inci olarak okul öncesi eğitim için, 2'nci proje sokakta ki canlarımız için sahip sokak hayvanları için olacak. 3'üncü projemiz ise bir kütüphane olacak. Bodrum ve Ajda Pekkan birlikteliği çok önemli enerji verecek” dedi.

Geceye Bodrum Belediye Başkanı ve BOTAV Başkanı olan Ahmet Aras ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, sanatçılar, iş insanları ve turizmciler katıldı.

Pekkan yaklaşık 2 saat sahnede kaldı.