Eda Erdem, Ajda Pekkan’a forma gönderdi

20 Eylül 2021 Pazartesi, 14:50

Süperstar Ajda Pekkan önceki akşam KüçükÇiftlik Park’ta ilk kez sahne aldı. Avrupa Şampiyonası’nda 3’üncülük elde eden A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın kaptanı Eda Erdem, şampiyonada giydiği formasını Ajda Pekkan’a hediye etti.

Kuliste formayı yetkililerden teslim alan Pekkan, takım kaptanına teşekkürlerini iletti.

Konsere Erkan Özerman, Saffet Emre Tonguç, Mahmut Anlar, Ender Sanal, Taner Horoz, Begüm Kütük, Erdil Yaşaroğlu, Tuğkan gibi ünlü isimler de katıldı.