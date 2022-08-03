Ajda Pekkan'dan hayranlarını üzen haber: Konserlerini ertelemek zorunda kaldı

03 Ağustos 2022 Çarşamba, 17:25

Önceki akşam Bodrum'da konser vererek hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatan 'Süperstar2 lakaplı Ajda Pekkan'ın sağlık durumuyla ilgili kötü haber geldi.

KORONAVİRÜSE YAKALANDI

2. Sayfa'da yer alan habere göre, Bodrum'da sahneye çıkan ve 2 saat boyunca şarkı söyleyen Ajda Pekkan, rahatsızlığı sonucu koronavirüs testi yaptırdı. Sonucu pozitif çıkan 76 yaşındaki Pekkan, karantinaya alındı.

HENÜZ AÇIKLAMA GELMEDİ

Yoğun bir konser maratonu bulunan usta ismin, sahneleri de rahatsızlığından dolayı ertelendi. Sanatçı, sağlık durumuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.



