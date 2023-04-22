Ajda Pekkan'dan Kızılcık Şerbeti açıklaması

Yayınlanma: 22.04.2023 - 11:21

Güncelleme: 22.04.2023 - 11:21

Şarkıcı Ajda Pekkan, bayramda Antalya’da sahne aldı. Pekkan’ı dinleyenler arasında ‘Kızılcık Şerbeti’ dizisinin Fatih’i, oyuncu Doğukan Güngör de vardı.

Ajda Pekkan’ı izleyen Güngör, Pekkan’ın sahneden kendisine seslenerek diziyi her cuma ekibiyle beraber izlediğini söylemesi üzerine çok gururlandı. Ajda Pekkan “Bayılarak izliyorum. Cuma akşamları hiçbir randevu alınmıyor, bütün ekibim ve arkadaşlarım izliyoruz. Çok tebrik ediyorum, bütün oyuncu arkadaşlara çok selam lütfen” dedi.

Oyuncu Doğukan Güngör ise “İnsan olduğu yere boşuna gelmiyor. Sevgili Ajda Pekkan, Antalya’da hem de konseri bölüp bütün ekibe sonsuz selamını, sevgisini, desteğini iletti. İyi ki varsın hep ol Kızılcık Şerbeti! Bütün ekip arkadaşlarım ne kadar gurur duysanız az” yorumunu yaptı.

NE OLMUŞTU?

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Show TV’ye Kızılcık Şerbeti dizisinde yer alan ‘kadına karşı şiddet’ sahneleri nedeniyle 5’er kez yayın ve program durdurma ile üst sınırdan idari para cezası vermişti. Ceza nedeni olarak dizinin 18’inci bölümünde; ailesi tarafından istemediği erkekle zorla evlendirilen Nursema karakteri, evlendiği erkek tarafından camdan aşağı atılması gösterilmişti.

Show TV, cuma akşamı RTÜK’ün cezanın uygulanması kararına ilişkin kendilerine e-posta ile iletilen mahkeme tebligatının posta yoluyla ulaşması gerektiği için dizinin yayınlanmasına karar vermişti. Ancak geçtiğimiz bölümün özetin yayınlandığı sırada Show TV lisans iptali riski nedeniyle yayını kesmişti.