Ajda Pekkan'ın son hali sosyal medyada gündem oldu

Bursa’da konser veren Ajda Pekkan’ın yüzündeki değişim sosyal medyada gündem oldu. Pekkan’ın son görüntüsü sosyal medyada çok sayıda yorum aldı.

cumhuriyet.com.tr
27 Eylül 2022 Salı, 14:44
Ajda Pekkan'ın son hali sosyal medyada gündem oldu
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Süperstar Ajda Pekkan’ın Bursa konserine katılan oyuncu Sedef Avcı ve Kıvanç Kasabalı’nın paylaşımı sosyal medyada çok konuşuldu. Avcı ve Kasabalı çifti sanatçı Ajda Pekkan’la çekilen fotoğraflarını paylaştı.

Avcı’nın paylaşımında, 76 yaşındaki Pekkan'ın yüzündeki değişim dikkat çekti. Ünlü sanatçının son görüntüsü sosyal medyada çok sayıda yorum aldı.

'YANINDA GENÇ KALMIŞSINIZ'

Paylaşıma gelen yorumlar arasında Süperstar'ın Avcı'dan daha genç göründüğüne dair yorumlar yer aldı.

Avcı paylaşımında "Çok düşündüm ne yazabilirim diye ama kelimeler karşısında kifayetsiz kalıyor. Güzelliğine, duruşuna , disiplinine çok hayranım. İyi ki…" notunu düştü.


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