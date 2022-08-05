Erdoğan'dan Ajda Pekkan'a 'geçmiş olsun' telefonu
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüse yakalanan sanatçı Ajda Pekkan'ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.
Türk pop müziğinin efsane isimlerinden Ajda Pekkan, koronavirüse yakalandı. Evinde karantinaya giren 76 yaşındaki şarkıcının tüm konserleri ertelendi.
ERDOĞAN'DAN GEÇMİŞ OLSUN TELEFONU
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ajda Pekkan'ı arayarak; sağlık durumu hakkında bilgi alıp, kendisine şifa temennisinde bulundu.
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