Erdoğan'dan Ajda Pekkan'a 'geçmiş olsun' telefonu

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüse yakalanan sanatçı Ajda Pekkan'ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

DHA
05 Ağustos 2022 Cuma, 15:14
Erdoğan'dan Ajda Pekkan'a 'geçmiş olsun' telefonu
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Türk pop müziğinin efsane isimlerinden Ajda Pekkan, koronavirüse yakalandı. Evinde karantinaya giren 76 yaşındaki şarkıcının tüm konserleri ertelendi.

ERDOĞAN'DAN GEÇMİŞ OLSUN TELEFONU

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ajda Pekkan'ı arayarak; sağlık durumu hakkında bilgi alıp, kendisine şifa temennisinde bulundu.



Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan Ajda Pekkan

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