Akdeniz'de ekim zamanı: Gambilya, organik ıspanak ve şevketi bostan...

Yayınlanma: 17.11.2023 - 13:12

Güncelleme: 17.11.2023 - 13:12

Bağcılar İhsaniye (Melemez) Mahallesi’nde 3 buçuk dönümlük alanda gerçekleşen organik ıspanak, gambilya ve şevketi bostan ekiminin hasadından elde edilecek ürünlerin satışından sağlanacak gelir, kooperatif üyesi kadınlara ulaştırılacak.

“KÖYLÜ VE KENTLİ KADINLARI KOOPERATİF ÇATISI ALTINDA TOPLADIK”

Sivil toplum kuruluşu temsilcileri, bürokratlar, mahalle muhtarları ve kadınların katıldığı ekim öncesi, proje hakkında bilgi veren İhsaniye Mahalle Muhtarı ve Renkli Eller Kadın Girişimi Üretimi Kooperatifi Başkanı Zehra Yılmaz, “Akdeniz Belediye Başkanımız Mustafa Gültak’ın desteğiyle kurduğumuz kooperatifimiz ve İl Tarım Müdürlüğümüz tarafından organik ıspanak, gambilya ve şevketi bostan ekimimiz olacak. Köydeki ve şehirdeki kadınlarımızı kooperatifi çatısı altında toplayıp onların hem ev, hem kent hem de ülke ekonomisine ciddi katkı sunmalarını sağlıyoruz. Gültak Başkanımızın sağladığı 'Kadın Emeği Diyarında' da kadınlarımız, yapmış oldukları reçelleri, el emeği ürünleri, sıkma ve börekleri satarak aile bütçelerine büyük katkı sağlıyor. Projelerimiz başarıyla sürüyor. Bize katkı veren Başkanımız Mustafa Gültak’a çok teşekkür ediyorum” dedi.

“GÜVENLİ VE SAĞLIKLI GIDA ANAYASAL BİR HAKTIR”

Mersin İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ ise proje ile alakalı olarak, “Bakanlığımızın organik tarımı geliştirme ve yaygınlaştırma programı çerçevesinde biz de 'Akdeniz’de Kadınlar Organik Yeşillik Üretiyor’ projesiyle bir takım etkinlikler yaptık. Akdeniz ilçemize bağlı İhsaniye Mahallemizde de tohumlarımızı toprakla buluşturup projemizi taçlandıracağız. Bütçesi kısıtlı olsa da karşılığının çok büyük olacağını düşündüğümüz bir proje. Şöyle ki, her insanın güvenli gıda yeme hakkı var ve bu anayasal bir haktır. Dolayısıyla ürettiğimiz ürünlerin bu mevzuat çerçevesinde olması mecburidir” şeklinde konuştu.

“2024 YILI MART AYINDA, BEN DE EKTİĞİMİ BİÇMEK İSTİYORUM”

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak da ekim öncesi gerçekleştirdiği konuşmada, Akdenizli kadınların bir hayali olan kadın kooperatiflerinin kuruluş sürecini ve bu süreçte verdikleri destek ve hibeleri anlattı. Zamanla işin giderek büyüdüğüne dikkat çeken Başkan Gültak, “Belediyemizin yan tarafında, çok kalabalık bir caddede, 'Kadın Emeği Diyarı' adıyla güzel bir dükkân sahibi olmalarını sağladık. Kadınlar üretiyor ve orada satıyor, para kazanıyor. Ulusal çaptaki internet sistemleri üzerinden ve sunduğumuz mekânda çok ciddi satışlar yapıyorlar" ifadelerine yer verdi.

Kadınlar için çeşitli mahallelerde kültür ve sanat evleri açtıklarını ve çeşitli mesleki kurslar vererek kadınları farklı şehirlerde günübirlik gezilere gönderdiklerini kaydeden Başkan Gültak, “Akdenizli kadınlar artık mutlu. Nitekim anketlerde de bu durumu görüyorum. Kadınlara teşekkür ediyorum. Türkiye’de kadınlardan en yüksek oyu alan belediye başkanı olacağım bu gidişle, onu görüyorum anketlerde. Kadınlar, yüzde 70’in üzerinde oy veriyor bana. Gençler de bir o kadar bizi seviyor. Niye? Sen bu kadar kültür ve sanat evi açar, etüt merkezi açıp gençlere de istihdam ve eğitimde fırsat eşitliği sağlarsan, o gün geldiğinde tercihleri de senden yana olur. Çünkü biz hiçbir ayırım yapmadan insanları seviyor ve değer veriyoruz. Kadınlara, üreticiye, köylümüze değer veriyoruz. Tabi sizler Akdeniz’de 5 yıl boyunca ektiniz, biçtiniz. Artık sıra bende. Ben de çok ektim, 2024 yılı Mart ayında da ektiğimi biçmek istiyorum. Çünkü karşınızda söylediklerini yapan, vaatlerini gerçekleştiren bir siyasetçi duruyor” ifadelerini kullandı.