'Akıldan Kalbe' filmi vizyona girdi!

Yayınlanma: 21.12.2024 - 13:25

Güncelleme: 21.12.2024 - 13:26

Kerem Alışık, Hande Soral, Batuhan Bayar ve Şenay Gürler'in başrolleri paylaştığı 'Akıldan Kalbe' filmi duygu dolu ve sarsıcı anlatımıyla vizyona girdi.

Aile ilişkileri ve yaşam mücadelelerini anlatan film, hayatta önem verilmesi gereken değerleri ve sevginin gücünü sorgulatmayı hedefliyor.

Yapımı Sinehane ve Üs Yapım, yapımcılığı Süreyya Yaşar Önal imzası taşıyan, Burhan Gün'ün proje ortağı olduğu, senaryosunu Özer Feyzioğlu ve Avni Tuna Dilligil'in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise Özer Feyzioğlu'nun oturduğu 'Akıldan Kalbe' sinema salonlarındaki yerini aldı.