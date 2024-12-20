Yayınlanma: 20.12.2024 - 20:33

Güncelleme: 20.12.2024 - 20:33

Hande Soral'ın yaşamı merak ediliyor. Hande Soral'ın hangi dizi ve filmlerde oynadığı araştırılıyor. Peki, Hande Soral kim, kaç yaşında, nereli? Hande Soral hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte ayrıntılar...

HANDE SORAL KİMDİR?

Hande Soral Demirci 3 Şubat 1987 tarihinde Bursa'da doğdu.

İzleyici olarak gittiği Komedi Dükkanı'nın bir bölümünde sahneye konuk oyuncu olarak çıkıp program bitiminde yapımcı tarafından oyunculuk yapması konusunda teklif aldı. Teklif sonrası Küçük Kadınlar adlı dizide oynayarak ekran önü oyunculuğa ilk adımını attı.

HANDE SORAL HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

2008 - Komedi Dükkanı

2008-2011 - Küçük Kadınlar - Armağan Gezici

2010 - Gecekondu - Kendisi

2011 - Bir Günah Gibi - Figen

2012-2013 - Alev Alev - Ümran

2013 - Fatih - Gevherhan Sultan

2014 - Çalıkuşu - Azelya

2014-2015 - Yılanların Öcü - Fatma

2016 - Kalbim Yangın Yeri - Leyla

2017 - Evlat Kokusu - Zeynep

2017 - İsimsizler - Handan

2018-2019 - Diriliş Ertuğrul - İlbilge Hatun

2021 - Bir Zamanlar Çukurova - Ayla Özden / Ümit Kahraman

2023-2024 - Ateş Kuşları - Mercan Ateş

HANDE SORAL HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

2014 - Birleşen Gönüller - Cennet

2017 - Biz Size Döneriz - Lale

Tahin Pekmez - Esra

2020 - Kovala - Öykü

2022 - Müstakbel Damat - Sema

2023 - Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı - Senem

2024 - Akıldan Kalbe - Defne