Hande Soral kim, kaç yaşında, nereli? Hande Soral hangi dizi ve filmlerde oynadı?
Hande Soral'ın kim olduğu yurttaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Hande Soral kim, kaç yaşında, nereli? Hande Soral hangi dizi ve filmlerde oynadı?
Hande Soral'ın yaşamı merak ediliyor. Hande Soral'ın hangi dizi ve filmlerde oynadığı araştırılıyor. Peki, Hande Soral kim, kaç yaşında, nereli? Hande Soral hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte ayrıntılar...
HANDE SORAL KİMDİR?
Hande Soral Demirci 3 Şubat 1987 tarihinde Bursa'da doğdu.
İzleyici olarak gittiği Komedi Dükkanı'nın bir bölümünde sahneye konuk oyuncu olarak çıkıp program bitiminde yapımcı tarafından oyunculuk yapması konusunda teklif aldı. Teklif sonrası Küçük Kadınlar adlı dizide oynayarak ekran önü oyunculuğa ilk adımını attı.
HANDE SORAL HANGİ DİZİLERDE OYNADI?
2008 - Komedi Dükkanı
2008-2011 - Küçük Kadınlar - Armağan Gezici
2010 - Gecekondu - Kendisi
2011 - Bir Günah Gibi - Figen
2012-2013 - Alev Alev - Ümran
2013 - Fatih - Gevherhan Sultan
2014 - Çalıkuşu - Azelya
2014-2015 - Yılanların Öcü - Fatma
2016 - Kalbim Yangın Yeri - Leyla
2017 - Evlat Kokusu - Zeynep
2017 - İsimsizler - Handan
2018-2019 - Diriliş Ertuğrul - İlbilge Hatun
2021 - Bir Zamanlar Çukurova - Ayla Özden / Ümit Kahraman
2023-2024 - Ateş Kuşları - Mercan Ateş
HANDE SORAL HANGİ FİLMLERDE OYNADI?
2014 - Birleşen Gönüller - Cennet
2017 - Biz Size Döneriz - Lale
Tahin Pekmez - Esra
2020 - Kovala - Öykü
2022 - Müstakbel Damat - Sema
2023 - Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı - Senem
2024 - Akıldan Kalbe - Defne
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