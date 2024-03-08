Akira Toriyama kimdir? Dragon Ball yaratıcısı Akira Toriyama neden öldü?
En çok satan Japon çizgi romanlarından biri olan Dragon Ball'un yaratıcısı Akira Toriyama 68 yaşında hayatını kaybetti. Peki, Akira Toriyama kimdir? Dragon Ball yaratıcısı Akira Toriyama neden öldü?-
Dragon Ball serisiyle tanınan, Japon manga sanatçısı Akira Toriyama, 68 yaşında hayatını kaybetti. Peki, Akira Toriyama kimdir? Dragon Ball yaratıcısı Akira Toriyama neden öldü?
AKİRA TORİYAMA KİMDİR?
Nagoya kentinde 5 Nisan 1955'te doğan Toriyama, manga dünyasına 1978'te "Wonder Island" serisiyle adım attı, Dr. Slump serisiyle ünlendi. Dragon Quest video oyunlarında karakter tasarımcısı olarak da çalışan Toriyama, Dragon Ball serisine 1984'de başlamıştı. Dünya çapında 260 milyondan fazla satan Dragon Ball serisi, ülkede 2006'da yapılan Japonya Medya Sanatları Festivali'nde 100 manga arasından 3. sırayı almıştı.
AKİRA TORİYAMA NEDEN ÖLDÜ?
Dragon Ball serisiyle tanınan, Japon manga sanatçısı Akira Toriyama, 68 yaşında hayatını kaybetti. Yapılan açıklamada Akira Toriyama'nın beynin yakınında bir tür kanama olan akut subdural hematom yaşadığı söylendi.
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