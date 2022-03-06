Akrep Nalan son yolculuğuna uğurlandı
Bir süredir sağlık sorunları yaşayan “Akrep Nalan” lakaplı Füsun Nalan Açın; yıllardır yaşadığı ve çok sevdiği Bodrum’da toprağa verildi.
Sanatçı cumartesi günü, Bodrum Merkez Adliye Camisi'nde ikindi namazı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından Torba Mezarlığı'nda toprağa verildi. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın rahatsızlığı sebebiyle katılamadığı cenaze törenine, sanatçının yakınlarının yanı sıra; Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Ummahan Yurt, eski Devlet Bakanı İmren Aykut, meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, sanat ve iş dünyasından isimler ve çok sayıda vatandaş katıldı.
“ONUN ANILARINI BODRUM’DA YAŞATACAĞIMIZA İNANIYORUM”
Cenaze töreni öncesi duygu ve düşüncelerini dile getiren Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Ummahan Yurt, “Akrep Nalanımız Bodrum’a çok büyük bir sevgiyle bağlıydı. Bugün yine çok büyük bir sevgiyle onu uğurluyoruz. O, büyük sanatçı kişiliğinin yanında çok güzel yürekli bir insandı. Onun anılarını Bodrum’da yaşatacağımıza inanıyorum. Ruhu şad olsun, hepimizin başı sağ olsun” dedi.
Kılınan cenaze namazının ardından Açıl’ın cenazesi alkışlar ve karanfillerle Torba Mezarlığı’na defnedilmek üzere uğurlandı. Uğurlama esnasında Bodrum Belediyesi hoparlörlerinden sanatçının “Halikarnas” şarkısı çalındı.
Torba Mezarlığı’na geniş bir kalabalık kitleyle gelen Açıl’ın naaşı, yakınları ve sevenleri tarafından gözyaşları içinde toprağa verildi.
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