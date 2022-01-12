'Son Durak' serisi, Örümcek Adam'ın yönetmeni Jon Watts ile devam edecek

12 Ocak 2022 Çarşamba, 17:13

Örümcek Adam Eve Dönüş Yok ile 1 buçuk milyar dolarlık hasılat yaparak büyük başarı elde eden Jon Watts, son filmi 2011 senesinde gösterime girmiş olan Son Durak serisine New Line Cinema aracılığıyla yapımcı olarak katıldı. 11 sene sonra geri dönmeye hazırlanan seri, 2000'lerin popüler gerilim serileri arasında yer alıyor. Serinin uzun süreli yapımcıları Craig Perry ve Sheila Hanahan Taylor'ın yanı sıra Watts'ın eşi ve ortağı Dianne McGunigle de yapımcılar arasına katıldı. Son Durak 6'nın senaryosunu ise Lori Evans Taylor ve Guy Busick kaleme alıyor.

Watts yaptığı açıklamada, "Dianne ve ben en başından beri 'Son Durak'ın büyük hayranlarıyız. Orijinal ekip ve New Line ile yeni bir hikayenin hazırlanmasında yer alabilmek hem eğlenceli hem de heyecan verici olacak" dedi.

Perry ise, "Jon ve Dianne'nin seriye olan tutkusu, birlikte çalışmanın ne kadar eğlenceli olduğuyla eşleşiyor. Sheila ve ben, New Line ile 'Son Durak' serisindeki bu son bölümün yaratıcı enerjisini kullanmaktan daha heyecanlı olamazdık. Guy ve Lori'nin Jon'un orijinal fikrinin ilham verici uygulamasıyla, izleyicilerin bayılacağı bir filmimiz var" açıklamasında bulundu.

2000'den 2011'e dönemin önemli korku gerilim serilerinden olan Son Durak serisinin her filminde, başta gelecekteki bir felaketi öngörebilen ana karakter ve onun uyarmaları ile peşinden gelerek son anda büyük felaketlerden kurtulmayı başaran gençlerin, sonrasında 'ölümden, kaderden kaçış olamayacağı' mantığıyla sıralı şekilde ölmesi konu ediliyor. Filmler bugüne kadar dünya çapında 657 milyon dolar hasılat elde etti.

Watt 'Son Durak 6'da sadece yapımcılık görevini üstlenirken bir sonraki yönetmenlik işi, Marvel Stüdyoları'nın tarihi henüz belli olmayan 'Fantastik Dörtlü' süper kahraman serisini yeniden uyarlamasında olacak.

Son Durak, HBO Max'te gösterime girecek.