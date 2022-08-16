Alec Baldwin'in avukatından 'FBI raporu' açıklaması: 'Yanlış yorumlanıyor'

16 Ağustos 2022 Salı, 17:43

Ünlü aktör Alec Baldwin'in hem başrolünde oynadığı hem de yapımcısı olduğu Rust filminin setinde görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’in ölümüne, yönetmen Joel Souza'nın da yaralanmasına neden olan kazanın ardından soruşturma sürüyor.

'TETİĞİ O SIKTI'

Geçen yıl 21 Ekim'de meydana gelen olaydaki sis perdesi Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) raporu ile aralandı. ABC News, FBI adli tıp raporuna ulaştı ve burada yer alan bilgileri kamuoyu ile paylaştı.

Raporda Baldwin'in elindeki silahın 'tetik çekilmeden ateşlenmeyeceği' bilgisine yer verildi.

CEZA ALABİLİR

Raporda Rust filminin setinde yaşanan trajedi ile ilgili 'tetik çekilmeden silah ateş alamazdı' denildi. Başka bir deyişle FBI'ın hazırladığı rapor, silahın ancak tetiğin çekilmesi durumunda ateşleneceği sonucuna vardı.

'YANLIŞ YORUMLANIYOR'

Son olarak,yayınlanan raporda 'tetik çekilmeden silah ateş alamazdı' denilmesinin ardından oyuncunun avukatı açıklama bir yaptı.

NTV'nin aktardığı habere göre, avukat Luke Nikas yaptığı açıklamada, "Kritik rapor, bunun trajik bir kaza olduğu sonucuna varan adli tabibin raporudur. New Mexico yetkilileri, Alec Baldwin'in setteki sözde güvenli olmayan koşullar hakkında hiçbir yetkisi veya bilgisi olmadığını, sette güvenlikten sorumlu kişi tarafından kendisine silahın 'soğuk' olduğunun söylediğini üçüncü kez tespit ediyor. Baldwin silahın güvenli olduğunu sanıyordu" ifadelerini kullandı.

“FBI raporu yanlış yorumlanıyor" diyen Nikas, "Provada silah, tetiği çekmeye gerek kalmadan sadece bir kez, horoz geri çekildiğinde ve silah iki farklı yerden kırıldığında ateşlendi. FBI, silah çok kötü durumda olduğu için, tetiği çekerken bile, daha önceki hiçbir denemede silahı ateşleyemedi" dedi.