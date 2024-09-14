Alev'in ölümü herkesi yıktı geçti!

Yayınlanma: 14.09.2024 - 00:05

Güncelleme: 14.09.2024 - 00:05

Kızılcık Şerbeti 3. sezonu ile ekranlara döndü. Show Tv'nin rekortmen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonunda olanları izleyicileri şaşırttı. İşte Kızılcık Şerbeti'nin son bölümünde yaşananlar...

KIVILCIM'DAN ŞAŞIRTAN AYRILIK KARARI!

Dizinin 2. sezon finalinde Görkem ve Ömer arasında yaşananların ardından Görkem'in balkondan düşüşü finale damga vurmuştu.

İhanetin ardından Kıvılcım sarsılmıştı.

Yeni sezonda Kıvılcım Ömer ile arasında geçenlerin ardından Doğa'ya Ömer ile boşanacağını açıkladı.

GÖRKEM'İ FATİH Mİ İTTİ?

Hastaneye giden aile Görkem'in düşüşünden sonra yaşananlara Fatih'in mi sebep olduğunu merak etti. Mustafa ise kafasına dikiş attırmak zorunda kaldı.

ALEV NEDEN ÖLDÜ?

Alev'in ölümü birinci bölümde herkesi sarstı. Abdullah'tan çocuğu doğan Alev ailesine bir mektup ile veda etti. Sönmez'e yazdığı mektup Sönmez'i derinden etkiledi.

Alev çocuğunun doğumu sırasında hayatını kaybetti.