Atilla Karaoğlan kimdir, kaç yaşında? Atilla Karaoğlan hangi takımlarda teknik direktörlük yaptı?
UEFA, Atilla Karaoğlan'a davetiye yolladı. Peki, Atilla Karaoğlan kimdir, kaç yaşında? Atilla Karaoğlan hangi takımlarda teknik direktörlük yaptı?
UEFA, Macaristan'da düzenlenecek 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası finalleri için Türk hakem Atilla Karaoğlan'a davet yolladı. Atilla Karaoğlan'ın yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...
ATİLLA KARAOĞLAN KİMDİR?
Atilla Karaoğlan, 22 Haziran 1986'da Sakarya'da doğdu. Asıl mesleği öğretmenlik olan Karaoğlan, futbol antrenörlüğü mezunudur. Hakemlik kariyerine 2007'de başlayan Atilla Karaoğlan, 2019-2020 sezonundan itibaren Süper Lig'de maç yönetmektedir. 3 Ocak 2023 tarihli Türkiye Futbol Federasyonu açıklamasında, 25 Aralık 2022 tarihinde Gaziantep FK ile Beşiktaş arasında oynanan Süper Lig karşılaşmasında verdiği hatalı karar nedeniyle kendisine uzun süre maç verilmeyeceği duyuruldu. Yaklaşık 1,5 - 2 ay sonra, 23. haftada oynanacak olan Ümraniyespor - Adana Demirspor maçını yöneteceği duyuruldu.
ATİLLA KARAOĞLAN'IN KARİYERİ
2019- Süper Lig
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