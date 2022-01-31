Aleyna Tilki maruz bırakıldığı tacizi ifşa etti: 'Ya ceza verin ya da bana silah verin'

31 Ocak 2022 Pazartesi, 09:55

Geçen aylarda, son dönemin popüler isimlerinden olan şarkıcı Aleyna Tilki'nin evine girip kapısına dayanan bir kişi, genç şarkıcının ailesine korku dolu anlar yaşatmıştı. Yaşananları Twitter hesabından paylaşan Tilki, "Kapıma bizzat pusu kurmuştur. Evdeki küçücük kardeşimin ve ailemin can korkusu beni derinden yaraladı. En büyük cezayı talep ediyorum" demişti.

SERBEST BIRAKILMIŞTI

Gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı İstanbul Anadolu 8. Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'Yurt dışına çıkma yasağı, Aleyna Tilki'nin ikametgahına, iş yerine, bulunduğu yerlere 500 metreden fazla yaklaşmama şeklinde adli kontrol şartlarıyla serbest bırakılmıştı.

Yaşadıklarının ardından evini değiştiren Aleyna Tilki, sosyal medya üzerinden, söz konusu kişinin sokakta serbestçe dolaşmasına isyan etti.

Art arda paylaşımlar yapan ünlü şarkıcı, şu ifadeleri kullandı:

“Beni evime baltayla gelmekle tehdit eden şahıs şimdi evimi bulamadığı sürece serbest mi gezecek? İş bana mı kaldı? Bana kaldıysa o baltayla yapabileceklerimi söylemek istemiyorum.”

“Ya beni tehdit eden, böyle özgürce evime laps diye atlayan insanlara ceza verin ya da bana silah verin. Evde uyurken de korumayla uyuyamam. Benim de bir hayatım var.”

“Yoğurdu suyla karıştırınca ayran olabileceğini haber verdiğimde tüm Türkiye bunu konuştu! Ölüm tehditleri diyorum, evime kadar girebilen insanlar diyorum kimsede tık yok. Tarifimi yargılayanlar, bir insanın canının tehlikede olmasını yadırgamıyorlar bile… :)”

TACİZ MESAJINI İFŞA ETTİ

Tilki, bir sonraki paylaşımında ise kendisini tacize maruz bırakan kişinin mesajını ifşa etti.

Ünlü şarkıcı, paylaşımına şu notu düştü:

“Şimdi bu ceza almayacak mı? Ala-cak. Emniyet Müdürü sağ olsun aradı. Tekrardan herkesten şikayetçi olacağım. Gerekenin yapılmasını umuyorum.”