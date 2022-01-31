Aleyna Tilki maruz bırakıldığı tacizi ifşa etti: 'Ya ceza verin ya da bana silah verin'
Şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya üzerinden maruz bırakıldığı taciz mesajlarını paylaşarak tacizcileri ifşa etti. Ünlü şarkıcı "Ya beni tehdit eden, böyle özgürce evime laps diye atlayan insanlara ceza verin ya da bana silah verin. Evde uyurken de korumayla uyuyamam" sözleriyle cezasızlığa isyan etti.
Geçen aylarda, son dönemin popüler isimlerinden olan şarkıcı Aleyna Tilki'nin evine girip kapısına dayanan bir kişi, genç şarkıcının ailesine korku dolu anlar yaşatmıştı. Yaşananları Twitter hesabından paylaşan Tilki, "Kapıma bizzat pusu kurmuştur. Evdeki küçücük kardeşimin ve ailemin can korkusu beni derinden yaraladı. En büyük cezayı talep ediyorum" demişti.
SERBEST BIRAKILMIŞTI
Gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı İstanbul Anadolu 8. Sulh
Ceza Hakimliği tarafından 'Yurt dışına çıkma yasağı, Aleyna Tilki'nin
ikametgahına, iş yerine, bulunduğu yerlere 500 metreden fazla yaklaşmama
şeklinde adli kontrol şartlarıyla serbest bırakılmıştı.
Yaşadıklarının ardından evini değiştiren Aleyna Tilki, sosyal
medya üzerinden, söz konusu kişinin sokakta serbestçe dolaşmasına isyan etti.
Art arda paylaşımlar yapan ünlü şarkıcı, şu ifadeleri
kullandı:
“Beni evime baltayla gelmekle tehdit eden şahıs şimdi evimi
bulamadığı sürece serbest mi gezecek? İş bana mı kaldı? Bana kaldıysa o
baltayla yapabileceklerimi söylemek istemiyorum.”
“Ya beni tehdit eden, böyle özgürce evime laps diye atlayan
insanlara ceza verin ya da bana silah verin. Evde uyurken de korumayla
uyuyamam. Benim de bir hayatım var.”
“Yoğurdu suyla karıştırınca ayran olabileceğini haber verdiğimde
tüm Türkiye bunu konuştu! Ölüm tehditleri diyorum, evime kadar girebilen insanlar
diyorum kimsede tık yok. Tarifimi yargılayanlar, bir insanın canının tehlikede
olmasını yadırgamıyorlar bile… :)”
TACİZ MESAJINI İFŞA ETTİ
Tilki, bir sonraki paylaşımında ise kendisini tacize maruz
bırakan kişinin mesajını ifşa etti.
Ünlü şarkıcı, paylaşımına şu notu düştü:
“Şimdi bu ceza almayacak mı? Ala-cak. Emniyet Müdürü sağ olsun aradı. Tekrardan herkesten şikayetçi olacağım. Gerekenin yapılmasını umuyorum.”
İlgili Haberler
- Pınar Deniz ve Aleyna Tilki'den Sezen Aksu'ya destek: 'Artık kaldıramıyorum!'
- Aleyna Tilki'nin evine zorla girmeye çalışan şahsın ifadesi ortaya çıktı: 'Tel örgülerden geçerek sitesine girdim'
- Aleyna Tilki ailesinin yaşadığı korku dolu anları anlattı: 'Çitlerden atlayıp kapıma pusu kurdu'
Video Haberler
- 'Mehmet hiçbir yer bulamadık mı?'
- Balıkçının arka kapısındaki hareketlilik kameralarda
- Yürekleri ağza getiren olay: İp bağlayıp karı temizletti
- Aşırı kar biriken otogarın çatısında çökme oluştu
- Yurttaşın ekmek çilesi böyle görüntülendi
- Saatlerdir mahsurlar: TIR'lar böyle görüntülendi
- CHP'li vekil isyan etti: Karda ekmek kuyruğu
- Arnavutköy'de çok sayıda zincirleme kaza
- Otobüsün hareket etmesi için zıpladılar
- Feci olay: Belediye aracı çukura düştü
En Çok Okunan Haberler
- 26 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi
- Christian Eriksen, imzaya hazır!
- Dev bankadan Türkiye için enflasyon öngörüsü
- Kredili ödemelerde patlama
- Gülçin Ergül'den duygusal paylaşım
- Aleyna Tilki maruz bırakıldığı tacizi ifşa etti
- İstanbul'da panik yaratan patlama
- Erdoğan, davet etmişti: İsrail basınından çarpıcı iddia
- Beşiktaş'ın genç yıldızından itiraf!
- Borsa İstanbul'da son durum