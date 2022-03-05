Demet Akalın'dan Türkiye'deki sağlık çalışanlarına teşekkür: 'Amerika'da serum taktırmak 12 bin dolar!'
Bir süredir Amerika'da tatil yapan şarkıcı Demet Akalın, rahatsızlanınca acile giderek serum taktırdı. Bir serum için 12 bin dolar verdiğini söyleyen Akalın, Amerika'daki sisteme sitem ederek, Türkiye'deki sağlık çalışanlara teşekkür etti.
Şarkılarının yanı sıra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren Demet Akalın, bir süredir Amerika'da tatil yapıyor. Farklı eyaletleri gezen ve her anını takipçileriyle paylaşan şarkıcı, ülkedeki sağlık sistemini eleştirdi.
"SERUM TAKTIRMAK 12 BİN DOLAR"
Amerika'da acile giderek serum taktıran Demet Akalın, ödediği ücrete sitem etti.
Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan Akalın, "Amerika'da acile girsen de serum taktırmak 12 bin dolar! Onun için diyeceğim o ki, doktor, hemşireler, bakıcılar, hastanelerimiz kıymetli" ifadelerini kullandı.
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