Ali Güney kimdir, neden hayatını kaybetti? Ali Güney hangi dizilerde oynadı?
Yeşilçam'ın emektar oyuncusu Ali Güney 66 yaşında hayatını kaybetti. Ali Güney kimdir, neden hayatını kaybetti? Ali Güney hangi dizilerde oynadı?
1 Ocak 1956'da Şanlıurfa Siverek'te dünyaya gelen Güney, küçük yaşlarda İzmir'e göç etti. 16 yaşında fotoroman senaristliğine başlayan oyuncu, 1973'te sinemaya adım attı. Yeşilçam'da 40'a yakın filmde prodüksiyon amirliği ve yönetmen asistanlığı da yapan usta oyuncu, kötü adam rolleriyle tanındı.
Güney, 1990'lı yıllarda tiyatro oyunlarında rol aldı ve İstanbul Yeşilçam Tiyatrosu'nu kurdu. Çok sayıda usta oyuncuyla aynı sahneyi paylaşan Güney, okullarda gezici tiyatro yaparak çocuklara ve gençlere tiyatroyu sevdirmeye çalışmıştı.
Güney'in rol aldığı filmlerden bazıları; "Bin Defa Ölürüm", "Kanun Kanundur" ve "Bir Pazar Günü". Diziler ise "Geniş Aile", "Leyla ile Mecnun" ve "Arka Sokaklar".
ALİ GÜNEY NEDEN HAYATINI KAYBETTİ?
Ali Güney, uzun süredir KOAH hastasıydı ve üç gün önce nefes darlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Durumu ağırlaşan usta oyuncu solunum cihazına bağlanmıştı.
ALİ GÜNEY'İN CENAZESİ NE ZAMAN?
Güney'in cenazesi, 25 Ağustos 2022 Perşembe günü ikindi namazı sonrası İstanbul Teşvikiye Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Ayazağa Mezarlığı'na defnedilecek.
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