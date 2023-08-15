Yayınlanma: 15.08.2023 - 10:10

Güncelleme: 15.08.2023 - 10:10

Milletvekili Ali Rıza Öztürk'ün hayatı yurttaşlar tarafından merak konusu oldu. Ali Rıza Öztürk hakkında internette araştırmalar başlatıldı. Peki, Ali Rıza Öztürk kimdir, kaç yaşında, nereli? Ali Rıza Öztürk nerenin milletvekili? İşte Ali Rıza Öztürk'ün hayatı ve kariyeri...

ALİ RIZA ÖZTÜRK KİMDİR?

Ali Rıza Öztürk, 20 Kasım 1956'da Aydın'da doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezun oldu. Özel sektöre ait maden işletmelerinde maden mühendisi olarak çalışmıştır. S.S. Çukurova Pamuk, Yerfıstığı ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (ÇUKOBİRLİK) Genel Müdür Yardımcısı, Mersin İl Genel Meclis Üyesi, Silifke Köylere Hizmet Götürme Birliği Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevlerde bulunmuştur. Serbest avukatlık yaptı.

ALİ RIZA ÖZTÜRK HANGİ PARTİDEN MİLLETVEKİLİ?

22 Temmuz 2007 (23. Dönem) ve12 Haziran 2011 (24. Dönem) tarihlerinde yapılan genel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mersin Milletvekili seçilmiştir. Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) Türk Grubu Üyeliği yapmıştır.

ALİ RIZA ÖZTÜRK EVLİ Mİ?

Ali Rıza Öztürk, evli ve iki çocuk babasıdır.