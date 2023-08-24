Alican Sabunsoy'un hastalığı nedir? Herediter Anjioödem nedir? Herediter Anjioödem belirtileri nelerdir? Herediter Anjioödem nasıl tedavi edilir?

Yayınlanma: 24.08.2023 - 12:23

Güncelleme: 24.08.2023 - 12:37

Herediter Anjioödem hastalığı hakkında araştırmalar hız kazandı. Herediter Anjioödem hastalığı, TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef All Star programıyla gündeme geldi. MasterChef All Star'ın favori yarışmacılarından biri olan Alican Sabunsoy, doğduğundan beri mücadele ettiği bir hastalığı olduğunu açıkladı. Herediter Anjioödem hastalığını merak eden yurttaşlar bu hastalığı araştırmaya başladı. Peki, Herediter Anjioödem nedir? Herediter Anjioödem belirtileri nelerdir? Herediter Anjioödem nasıl tedavi edilir?

HEREDİTER ANJİOÖDEM NEDİR?

Herediter Anjioödem (HAE), genetik bir hastalık olarak bilinen ve tekrarlayan cilt altı veya mukozal dokularında şişme ataklarına neden olan nadir bir durumdur. Bu hastalık, genellikle aile geçmişi içeren bir kalıtımsal rahatsızlıktır.

HAE'nin en yaygın semptomlarından biri aniden gelişen şişme ataklarıdır. Bu ataklar genellikle yüz, dudaklar, dil, eller, ayaklar, genital bölge veya iç organlarda meydana gelir. Şişlikler ağrılı olabilir ve kaşıntıya neden olabilir. Ayrıca mide ağrısı, ishal ve bulantı gibi sindirim sistemi semptomları da görülebilir.

HEREDİTER ANJİOÖDEM BELİRTİLERİ NELERDİR?

Herediter Anjioödem (HAE), genetik bir hastalık olduğu için semptomlar bireyden bireye farklılık gösterebilir. Ancak genellikle şu belirtiler görülebilir:

Ani Şişme Atakları: HAE'nin en karakteristik belirtisi, cilt altı veya mukozal dokularda aniden gelişen şişme ataklarıdır. Bu şişmeler genellikle yüz, dudaklar, dil, eller, ayaklar, genital bölge veya iç organlarda meydana gelebilir.

Ağrı ve Kaşıntı: Şişlikler genellikle ağrılı olabilir ve kaşıntıya neden olabilir. Ataklar sırasında bölgede rahatsızlık hissedilebilir.

Sindirim Sistemi Semptomları: Herediter Anjioödem atakları bazen sindirim sistemi semptomlarına da neden olabilir. Mide ağrısı, ishal, bulantı ve kusma gibi semptomlar görülebilir.

Solunum Problemleri: Nadir durumlarda, HAE atakları solunum yollarını etkileyerek nefes almada zorluk, hırıltı veya öksürük gibi semptomlara neden olabilir.

Stres veya Yorgunluk Tetiklemesi: Bazı durumlarda, stres, yorgunluk, travma veya cerrahi gibi tetikleyiciler HAE ataklarını başlatabilir veya şiddetlendirebilir.

Daha İyi Hissetme: Herediter Anjioödem atakları genellikle 24 ila 72 saat içinde kendiliğinden düzelir. Bu süreçte şişlikler yavaş yavaş azalabilir.

HEREDİTER ANJİOÖDEM NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Herediter Anjioödem tedavisinde kullanılan bazı yöntemler:

C1 İnhibitör Replasman Tedavisi: HAE'nin temel nedeni C1 inhibitör eksikliğidir. Bu nedenle, eksik olan C1 inhibitörün vücuda verilmesi, atakları önlemek veya semptomları hafifletmek amacıyla kullanılır. Bu tedavi, hastanın bağışıklık sistemine doğrudan müdahale eder.

Antifibrinolitik İlaçlar: Bu ilaçlar, atakları hafifletmek veya önlemek amacıyla kullanılır. Antifibrinolitik ilaçlar, bradikinin üretimini ve etkisini azaltarak şişlikleri kontrol altına almaya yardımcı olabilir.

Bradikinin Reseptör Antagonistleri: Bu ilaçlar, bradikinin reseptörlerine bağlanarak bradikinin etkisini azaltabilir. Bu sayede atakların şiddeti ve sıklığı azaltılabilir.

Atak Tedavisi: HAE atakları aniden gelişebilir. Bu nedenle atak anında semptomları hafifletmek amacıyla antihistaminikler, ağrı kesiciler ve antiinflamatuar ilaçlar kullanılabilir.

Tetikleyicilerden Kaçınma: Bazı durumlar, HAE ataklarını tetikleyebilir. Örneğin stres, yorgunluk, travma veya cerrahi. Bu nedenle tetikleyicilerden kaçınmak veya bu durumlarla başa çıkmak da tedavi stratejileri arasında yer alabilir.

Herediter Anjioödem tedavisi, hastanın durumuna ve semptomlara göre değişebilir. Tedavi yaklaşımı genellikle bir uzman doktor tarafından belirlenir. Eğer Herediter Anjioödem teşhisi konduysa veya şüphesi varsa, bir sağlık profesyonelinin önerdiği tedavi