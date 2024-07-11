Kardeşini kaybeden Alişan'dan yeğenine duygusal kutlama: 'Amcan hep yanında'

Yayınlanma: 11.07.2024 - 15:36

Güncelleme: 11.07.2024 - 15:39

Ünlü şarkıcı Alişan'ın 2020'de dünyayı etkisi altına alan ölümcül koronavirüs nedeniyle 2021'de hayatını kaybeden kardeşi Selçuk Tektaş'ın kızı Ceylan, 10 yaşına girdi.

Kardeşinin acı kaybından sonra olabildiğince yeğenlerine, baba eksikliği yaşatmamaya çalışan Alişan, yeğeni Ceylan'ın doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla kutladı.

Ünlü şarkıcı, yaptığı o paylaşımlara şu notu düştü:

"Benim minik aşkım Ceylan'ım bugün 10 yaşına girdi. Ne zaman büyüdün, ne zaman 10 oldun sen. Sana verebileceğim tek söz; Allah, bana ömür verdikçe hep yanında, tam dibinde, ihtiyacın olduğu her an da yanında amcan olacak söz aşkım... Seni çok seviyorum. Sağlıkla, huzurla inşallah nice nice yılların olsun. İyi ki doğdun Ceylan'ım"

Selçuk Tektaş'ın eşi Merve Aktaş, Alişan'ın bu paylaşıma kayıtsız kalmayarak, "İyi ki varsın, hep ol" yorumunu yaptı.