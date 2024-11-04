Alperen Duymaz doğum gününü set arkadaşlarıyla kutladı
“Leyla” dizisinin başrol oyuncularından Alperen Duymaz’a bugün sette sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.
Ünlü oyuncu Alperen Duymaz, 32. yaş gününü "Leyla" dizisinin setinde ekip arkadaşlarıyla birlikte kutladı. Oyuncu, set arkadaşlarından Yiğit Kirazcı ile sohbet ederken, yönetmen Hilal Saral elinde pastayla yanlarına gelerek sürpriz yaptı.
Pastasının mumlarını üfleyen Duymaz, kutlama anında ekibiyle birlikte objektiflere poz verdi. Duymaz, kendisini lafa tutan Yiğit Kirazcı’nın şakalarına da değinerek, “Sağ olun efenim, mutlu ettiniz” mesajını paylaştı. Bu özel an, set arkadaşlarıyla birlikte geçirdiği keyifli bir doğum günü olarak hafızalarda yer etti.
Etiketler: #Alperen Duymaz
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