Altın Ayı ödülünü kim kazandı? Berlin Altın Ayı ödülünü hangi film kazandı?

Yayınlanma: 26 Şubat 2023 - 13:06

Güncelleme: 26 Şubat 2023 - 13:06

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen festivalin ödülleri, Berlinale Palast Sineması'ndaki törenle sahiplerini buldu. 16 Şubat'ta başlayan 73. Berlinale'de 19 film "Altın Ayı" ödülü için yarıştı. Festivalde 67 ülkeden 283 film gösterildi. Ödüllerin sahipleri merak edildi. İşte ayrıntılar...

ALTIN AYI ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

ABD'li yönetmen, oyuncu ve senarist Kristen Stewart'ın jüri başkanlığını yaptığı festivalde, en iyi film için verilen "Altın Ayı" ödülüne Fransız yönetmen Nicolas Philibert'in "Sur l'Adamant" belgesel filmi layık görüldü.

EN İYİ BAŞROL OYUNCUSU ÖDÜLÜ'NÜ KİM KAZANDI?

En iyi başrol oyuncu dalında "Gümüş Ayı" ödülü "20.000 Species of Bees" adlı filmde 8 yaşındaki bir kızı oynayan İspanyol Sofia Otero'ya verildi.

EN İYİ YÖNETMEN ÖDÜLÜ'NÜ KİM KAZANDI?

En iyi yönetmen dalındaki "Gümüş Ayı" ödülünü "Le Grand Chariot" filmiyle Fransız yönetmen Philippe Garrel aldı.

JÜRİ BÜYÜK ÖDÜLÜ'NÜ KİM KAZANDI?

Jüri Büyük Ödülü'ne "Roter Himmel" adlı filmin yönetmeni Christian Petzold layık görüldü.

EN İYİ BELGESEL ÖDÜLÜ'NÜ HANGİ FİLM KAZANDI?

En iyi belgesel dalında 40 bin avroluk ödülü Meksika'da bir dağ köyündeki hayatı anlatan Tatiana Huezo'nun yönetmenliğin yaptığı "The Echo" aldı.











