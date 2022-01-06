Amazon Prime Video Türkiye’nin Ocak 2022 takvimi açıklandı

06 Ocak 2022 Perşembe, 00:00

Dijital film ve dizi izleme platformu Amazon Prime Video, Ocak ayında Türkiye’de yayına girecek içerikleri açıkladı. Bu ay Türkçe altyazı seçeneğiyle Prime üyeleriyle buluşacak popüler Amazon Originals yapımları arasında J.R. Moehringer’ın aynı isimli kitabından uyarlanan, başrollerinde Ben Affleck, Tye Sheridan ve Daniel Ranieri’nin, yönetmen koltuğunda ise George Clooney’nin yer aldığı dram filmi “The Tender Bar”, “Hotel Transylvania” animasyon serisinin dördüncü ve son filmi “Hotel Transylvania: Transformania” ve doğaüstü büyülü güçlerle mücadele eden birkaç maceraperestin serüvenini anlatan animasyon dizisi “The Legend of Vox Machina”nın ilk sezonu yer alıyor.

Prime üyeleri Prime Video ile sürekli yenilenen popüler film ve dizilerden oluşan geniş bir seçkiye sınırsız erişimin yanı sıra bedava ve hızlı kargo, Prime Gaming ile ücretsiz oyun ve oyun içi içerikler ile üyelere özel indirimler gibi birçok ayrıcalığa aylık sadece 7,90 TL’ye sahip olabiliyor.

Amazon Prime Video Türkiye ocak ayı takviminden öne çıkanlar:

THE TENDER BAR – 7 OCAK

George Clooney’nin yönetmenliğini üstlendiği, Ben Affleck, Tye Sheridan ve Daniel Ranieri’nin başrollerini paylaştığı “The Tender Bar”, 7 Ocak Cuma günü Prime Video Türkiye’de izleyicilerle buluşuyor. J.R. Moehringer’ın aynı isimli kitabından uyarlanan film, babası tarafından daha bir bebekken terk edilen ve annesiyle birlikte kendilerine destek olma konusunda gönülsüz olan dedesinin evinde büyüyen J.R. isimli çocuğun hikâyesine odaklanıyor. J.R., ilginç ve içten bir baba figürü sergileyen barmen dayısı Charlie’nin barının ışıkları altında hayatı öğrenirken, kararlı annesi yaşamı boyunca kendisine verilmeyen fırsatları oğluna sağlamaya çalışıyor. J.R.’ın çocukluk ve genç erişkinlik dönemlerine tanık olunan filmde, J.R. bir ayağı her zaman Charlie dayısın barında, romantik ilişkiler ve profesyonel hayallerinin peşinden koşuyor.

HOTEL TRANSYLVANIA: TRANSFORMANIA – 14 OCAK

“Hotel Transylvania” animasyon serisinin dördüncü ve son filmi “Hotel Transylvania: Transformania”, 14 Ocak Cuma günü Prime Video Türkiye’de ekranlara geliyor. Başrollerin Brian Hull, Andy Samberg ve Selena Gomez tarafından seslendirildiği animasyon filminde, Drac şimdiye kadarki en korkunç göreviyle karşı karşıya kalıyor. Filmde, Van Helsing’in gizemli icadı “Canavarlaştırma Işını” kontrolden çıkıyor ve Drac ile canavar arkadaşlarının her biri birer insana, Johnny ise bir canavara dönüşüyor. Güçleri elinden alınan Drac ve canavar olarak hayatı seven Johnny, uyumsuz yeni bedenlerinde, çok geç olmadan ve birbirlerini çıldırtmadan önce bir çare bulmak için bir araya gelip, dünyayı turlamalılar.

THE LEGEND OF VOX MACHINA – 28 OCAK

Başrollerinin Ashley Johnson, Laura Bailey ve Travis Willingham tarafından seslendirildiği animasyon dizisi “The Legend of Vox Machina”nın ilk sezonu 28 Ocak Cuma günü Prime Video Türkiye’de yayına giriyor. Evreni korkunç canavarlar ve karanlık büyülü güçlerden kurtarmaya çalışan bir grup orta seviye maceracının konu edinildiği animasyonun ilk sezonunda karakterler, ölümsüz devlerle yüzleşirken, uğursuz bir büyücüyü devirip, kendi aralarında kök salmış güçlü bir lanetle yüzleşiyorlar. Maceraları boyunca karakterler bir ekip olarak nasıl hareket edeceklerini öğrenirken, aslında bundan çok daha fazlası - bir aile - olduklarını da keşfediyorlar.