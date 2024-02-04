Amy Winehouse'un şöhret yolculuğunu anlatan, 'Back to Black' filminden fragman geldi...

İngiliz şarkıcı Amy Winehouse'un yaşamını ele alan Back to Black filminden beklenen fragman geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.02.2024 - 19:33
Amy Winehouse'un şöhret yolculuğunu anlatan, 'Back to Black' filminden fragman geldi...
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Amy Winehouse'un hikayesini anlatan "Back to Black" adlı film, müzik endüstrisinin parlak yıldızlarını konu alan biyografik filmler arasına katılıyor. İngiltere'de 12 Nisan'da, ABD'de ise 17 Mayıs'ta vizyona girecek olan film, yayımlanan ilk tam fragmanıyla heyecan uyandırıyor.

Film, Amy Winehouse'un müzik kariyerine başladığı günlerden, grubuyla birlikte sahne aldığı Kuzey Londra'dan, kısa süreli ancak etkileyici şöhret yolculuğuna odaklanacak. Marisa Abela'nın canlandırdığı Amy Winehouse, türünün tek örneği olan sesi ve özgün tarzıyla dikkat çekmiş, ancak ailesiyle yaşadığı çatışmalar ve eski kocası Blake Fielder-Civil ile olan ilişkisi gibi zorluklarla baş etmek zorunda kalmıştı.

Filmde, Marisa Abela ve Jack O'Connell'ın yanı sıra Eddie Marsan (Mitch Winehouse), Juliet Cowan (Janis Winehouse-Collins) ve Lesley Manville (Cynthia Winehouse) gibi isimler de rol alıyor. Filmin Türkiye'de vizyona girip girmeyeceği henüz bilinmiyor.



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