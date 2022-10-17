Amy Winehouse'un hayatı 8 bölümlük dizi olacak

Dünyaca ünlü Britanyalı şarkıcı Amy Winehouse'un hayatı 8 bölümlük dizi olarak ekrana uyarlanacak. Ünlü şarkıcının biyografik kitabından uyarlanan yapımın film olması bekleniyordu.

cumhuriyet.com.tr
17 Ekim 2022 Pazartesi, 14:29
Amy Winehouse'un hayatı 8 bölümlük dizi olacak
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Halcyon Studio, Daphne Barak'ın 2010'da Amy Winehouse henüz hayatını kaybetmeden kaleme aldığı Saving Amy'nin (Amy'yi Kurtarmak) haklarını 2021'de satın almıştı. Şirketin yöneticisi bu projeyi hayata geçirmenin bir onur olduğunu söylemişti.

Haber Global'in aktardığı habere göre; film olması beklenen yapımın 8 bölümlük dizi şeklinde çekileceği açıklandı.

YAYIN TARİHİ BELLİ DEĞİL

Barak, söz konusu kitabı 6 ay boyunca topladığı fotoğrafları, videoları ve notları kullanarak yazmıştı.Dizinin yayın tarihiyle ilgili bir açıklama yapılmadı.

Britanya'nın yurt dışında en çok dinlenen yetenekli ve başarılı müzisyenlerinden Winehouse, 2006'da Back to Black albümüyle dünya çapında adını duyurmuştu. Ünlü şarkıcı sadece iki albüm çıkarmasına rağmen 6 Grammy Ödülü kazanmıştı.

Öte yandan Winehouse'un çalkantılı hayatı, magazin dergilerine pek çok kez içki ve uyuşturucu bağımlılığı üstünden dönen tartışmalarla yansımıştı.


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