Amy Winehouse'un hayatı 8 bölümlük dizi olacak
Dünyaca ünlü Britanyalı şarkıcı Amy Winehouse'un hayatı 8 bölümlük dizi olarak ekrana uyarlanacak. Ünlü şarkıcının biyografik kitabından uyarlanan yapımın film olması bekleniyordu.
Halcyon Studio, Daphne Barak'ın 2010'da Amy Winehouse henüz hayatını kaybetmeden kaleme aldığı Saving Amy'nin (Amy'yi Kurtarmak) haklarını 2021'de satın almıştı. Şirketin yöneticisi bu projeyi hayata geçirmenin bir onur olduğunu söylemişti.
Haber Global'in aktardığı habere göre; film olması beklenen yapımın 8 bölümlük dizi şeklinde çekileceği açıklandı.
YAYIN TARİHİ BELLİ DEĞİL
Barak, söz konusu kitabı 6 ay boyunca topladığı fotoğrafları, videoları ve notları kullanarak yazmıştı.Dizinin yayın tarihiyle ilgili bir açıklama yapılmadı.
Britanya'nın yurt dışında en çok dinlenen yetenekli ve başarılı müzisyenlerinden Winehouse, 2006'da Back to Black albümüyle dünya çapında adını duyurmuştu. Ünlü şarkıcı sadece iki albüm çıkarmasına rağmen 6 Grammy Ödülü kazanmıştı.
Öte yandan Winehouse'un çalkantılı hayatı, magazin dergilerine pek çok kez içki ve uyuşturucu bağımlılığı üstünden dönen tartışmalarla yansımıştı.
Video Haberler
- Hava yoluyla gelen turist sayısı 12 milyonu aştı
- Alanya Kalesi'nde dalgalarla ortaya çıkan büyük keşif!
- Uçan arabalar için yapay zeka projesi
- Çay Ocağının Maskotu Oldu
- Hem artan fiyatlara, hem zamana karşı direniyor
- 45 yıldır sürdürüyorlar
- Görenler şoke oldu
- 'Türkiye ayçiçeği yağı ihtiyacını karşılayabilir'
- Edirne'de susam hasadı başladı
- Otomobilini cep telefonu ile takas etti
En Çok Okunan Haberler
-
- Prompter bozuldu, konuşması durdu
- Madenci cenazelerindeki görüntüleri tepki çekti!
- AKP'nin zengin ettiği patron...
- 'O zaman herkesin yolu açık olsun'
- Kalkavan'ın erkek arkadaşından 'vasiyet' açıklaması
- AKP'li Kabaktepe'den skandal iddia
- Muhalefet bu gayrimeşru teklife 'hayır' demeli
- CNN Türk 'kömür' getirdi, profesör şaşırdı
- İşte seçmenin 6'lı masa karnesi
- O binayı kamuoyu iyi tanıyor!