Anahtarını evde unuttu, kapıyı kedisine açtırdı
Anahtarını evde unutan bir sosyal medya kullanıcısı çilingir çağırmak yerine kapıyı kedisine açtırdı. O anlar sosyal medyada gündem oldu.
Sosyal medyada Yasin T. adlı bir kullanıcı evine geldiği sırada anahtarı içeride unuttuğunu fark etti. Kapıda kalan adam, çilingir çağırmak üzereyken evdeki kedisi aklına gelince ona seslendi. Görüntülerde, anahtarını unutan adamın eve girmek için önce kedisine seslendiği görüldü.
Kedinin kapıyı açma anları izleyenleri şaşırtırken, sahibinin daha sonra ona kapıyı açan kediye ' Bunu başkasına sakın yapma oğlum, hırsız gelir sonra kapıyı açarsın' dediği anlar dikkat çekti.
Yasin T. paylaşımına, "Anahtarımı evde unutmuşum dışarıda kaldım çilingir falan kafada kurup düşünürken aklıma bir çözüm geldi çok pratik bir kapı açma yöntemi izleyin görün" notunu düştü.
Anahtarımı evde unutmuşum dışarıda kaldım çilingir falan kafada kurup düşünürken aklıma bi çözüm geldi çok pratik bir kapı açma yöntemi izleyin görün pic.twitter.com/tYC0c3v89s— Yasin (@yasinntlkcc) October 28, 2022
Yasin T. daha sonra kapıyı kedinin açtığına inanmayan sosyal medya kullanıcıları için kedinin içerden kapıyı açma görüntülerini paylaştı.
Kedimin değil de kapıyı başkasının açtığını düşünenler için: pic.twitter.com/ju8pE8nRL0— Yasin (@yasinntlkcc) October 28, 2022
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