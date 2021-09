Angelina Jolie'den iki kritik ziyaret: Önce Beyaz Saray'a sonra Birleşmiş Milletler'e gitti

Ünlü Hollywood oyuncusu ve BM İyi Niyet Elçisi Angelina Jolie, önceki gün de ABD’nin başkenti Washington’da yoğun bir gün geçirdi. NTV'de yer alan habere göre, 46 yaşındaki Oscar'lı oyuncu, Beyaz Saray’a giderek, Adalet Bakanlığı yetkilileriyle Kadına Yönelik Şiddet Yasası hakkında görüştü.

Ünlü oyuncunun sözcüsü, Jolie’nin, yetkililerle kadın ve çocuk hakları ile aile sağlığı konularında görüş bildirdiği, kadına Yönelik Şiddet Yasası’nın onaylanması, FBI reformları, hukuk eğitimi, sağlık imkanlarına erişmede fırsat eşitliği meselelerinde görüştüğünü belirtti.

ÇOCUK HAKLARI İLE İLGİLİ GÖRÜŞTÜ

Jolie, dün de BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile New York'ta görüştü. Guterres, ABD'li oyuncu ile görüşmesinin ardından, Twitter hesabından "sesini dünya genelinde çocuk hakları için kullanan" Jolie'ye teşekkür etti.

Antonio Guterres, "Her çocuk sağlıklı, güvenli ve huzurlu bir çocukluk ile potansiyelini sonuna kadar geliştirme hakkına sahip" ifadesini kullandı.

Today I met with @Refugees Special Envoy Angelina Jolie and thanked her for using her voice in support of children's rights worldwide.



Every child has the right to a healthy, safe and peaceful childhood, and to develop to their full potential. pic.twitter.com/LmmcASlPP1