Angelina Jolie'den iki kritik ziyaret: Önce Beyaz Saray'a sonra Birleşmiş Milletler'e gitti
Oyuncu Beyaz Saray yetkilileriyle Kadına Yönelik Şiddet Yasası hakkında görüşmesinin ardından, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile çocuk haklarıyla ilgili konuşmak üzere bir araya geldi.
Ünlü Hollywood oyuncusu ve BM İyi Niyet Elçisi Angelina Jolie, önceki gün de ABD’nin başkenti Washington’da yoğun bir gün geçirdi. NTV'de yer alan habere göre, 46 yaşındaki Oscar'lı oyuncu, Beyaz Saray’a giderek, Adalet Bakanlığı yetkilileriyle Kadına Yönelik Şiddet Yasası hakkında görüştü.
Ünlü oyuncunun sözcüsü, Jolie’nin, yetkililerle kadın ve çocuk hakları ile aile sağlığı konularında görüş bildirdiği, kadına Yönelik Şiddet Yasası’nın onaylanması, FBI reformları, hukuk eğitimi, sağlık imkanlarına erişmede fırsat eşitliği meselelerinde görüştüğünü belirtti.
ÇOCUK HAKLARI İLE İLGİLİ GÖRÜŞTÜ
Jolie, dün de BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile New York'ta görüştü. Guterres, ABD'li oyuncu ile görüşmesinin ardından, Twitter hesabından "sesini dünya genelinde çocuk hakları için kullanan" Jolie'ye teşekkür etti.
Antonio Guterres, "Her çocuk sağlıklı, güvenli ve huzurlu bir çocukluk ile potansiyelini sonuna kadar geliştirme hakkına sahip" ifadesini kullandı.
Today I met with @Refugees Special Envoy Angelina Jolie and thanked her for using her voice in support of children's rights worldwide.— António Guterres (@antonioguterres) September 16, 2021
Every child has the right to a healthy, safe and peaceful childhood, and to develop to their full potential. pic.twitter.com/LmmcASlPP1
Jolie 2012 yılından beri BM bünyesinde İyi Niyet Elçisi olarak yer alıyor ve faaliyetlere katılıyor.
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