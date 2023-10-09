Anında sildi... Kylie Jenner'ın 'İsrail' paylaşımı tepki çekti
İsrail'e destek veren Kylie Jenner, "Şimdi ve her zaman İsrail halkının yanındayız" ifadelerini kullandı. Jenner, tepkilerin ardından paylaşımı sildi.
Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, cumartesi sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı operasyon başlattığını açıkladı.
Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar bölgedeki yerleşim yerlerine girdi. Dünyaca ünlü model Kylie Jenner ise İsrail'i destekleyen bir paylaşım yaparak tepki çekti.
"HER ZAMAN İSRAİL HALKININ YANINDAYIZ"
399 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından İsrail'e destek paylaşımı yapan Kylie Jenner, "Son yılların en korkutucu durumlarından biriyle karşı karşıya olan İsrail halkının yanındaysanız paylaşın" ifadesinin yer aldığı bir fotoğrafı yayımlayarak "Şimdi ve her zaman İsrail halkının yanındayız" notunu yazdı.
TEPKİLERDEN SONRA PAYLAŞIMI SİLDİ
Kylie Jenner'ın İsrail'e destek paylaşımı kısa sürede binlerce tepki alınca modelden jet hızında hamle geldi. Ünlü isim, eleştirilerin ardından paylaşımı sildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Yeni il başkanı belli oldu!
- CHP İstanbul'da kongre yarışı
- Özgür Çelik'ten 'Kılıçdaroğlu' açıklaması!
- CHP İstanbul İl Başkanlığı seçiminde listeler belli oldu
- İmamoğlu'ndan Canpolat'a sert yanıt
- Bakanlıktan çıkan öğretmen katili
- 'Orta Doğu'yu değiştirecek'
- Artık egzama kabus olmayacak...
- Zekası Einstein ile yarışan 5 burç!
- Hem Canpolat hem Çelik kazandı