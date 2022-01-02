Ankara Üniversitesi, 'NFT'ye giriş' dersini seçmeli derslere ekledi

02 Ocak 2022 Pazar, 09:33

Kripto para ile birlikte hayatımıza giren NFT, bu kez lisans eğitimine taşındı. Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, 'NFT'ye giriş' dersinin senato kararıyla genel sosyal seçmeli dersler havuzuna eklendiğini bildirdi.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Ünüvar, "Bugünkü senato kararıyla, Güzel Sanatlar Fakültesi Temel Sanat Eğitimi Bölümü 'NFT'ye giriş' dersi üniversitemiz genel sosyal seçmeli dersler havuzuna eklendi. Üniversitemize ve öğrencilerimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Alınan bilgiye göre, 'NFT'ye giriş' dersi ilk kez 2022 yılı bahar yarıyılında seçmeli dersler arasında yer alacak, derse bir şube ve 70 kişilik kontenjan ayrılacak.



NFT NEDİR?

NFT’nin açılımı Non-fungible token, Türkçe karşılığı ise değiştirilemez para-çip. Ethereum blok zincirinin bir parçası olan NFT’leri dijital eserlere sahip olmak için bir tür sertifika gibi düşünebilirsiniz. NFT'ler, dijital sanat eserlerini ve diğer koleksiyonları, blok zincirinde ticareti kolay, türünün tek örneği, doğrulanabilir varlıklara dönüştürür. NFT alışverişler blok zinciri teknolojisi üzerinden kayıt altına alınıyor. Bu blok zincirleri, içindeki verilerin değiştirilememesini sağlayacak şekilde şifrelenmiştir. Bu dijital varlıklar silinemezler, kopyalanamaz veya benzer bir varlıkla eşitlenemezler, çünkü her NFT varlığı kendi başına benzersizdir.

NFT NASIL YAPILIR?

Herkes bir NFT oluşturabilir. NFT’ler, bir veri kümesinin benzersiz olduğunu doğrulayan bir dizi karakter kriptografik hash’in, ilişkili olduğu blok zincirdeki önceki kayıtlarına uygun olarak oluşturulabilir. Bunun için kripto endüstrisi hakkında kapsamlı bilgi sahibi olmanız gerekmiyor. Başlamadan önce, NFT'lerinizi hangi blokzincirinde yayınlamak istediğinize karar vermeniz gerekecek. Ethereum şu anda bu iş için lider blokzinciri hizmetidir. Her blok zincirinin kendi standardı, uyumlu cüzdan hizmetleri ve pazar yerleri vardır.