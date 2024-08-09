Ankaralı Turgut kimdir? Ankaralı Turgut gerçek adı ne? Ankaralı Turgut kaç yaşında, nereli?
Ankaralı Turgut olarak bilinen şarkıcı Turgut Karataş hastaneye kaldırıldı. Peki, Ankaralı Turgut kimdir? Ankaralı Turgut gerçek adı ne? Ankaralı Turgut kaç yaşında, nereli?
Ünlü şarkıcı Ankaralı Turgut'un hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Şarkıcının kızı, babasının hasta yatağındaki fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaşarak sevenlerinden dua istedi. Peki, Ankaralı Turgut kimdir? Ankaralı Turgut gerçek adı ne? Ankaralı Turgut kaç yaşında, nereli?
ANKARALI TURGUT KİMDİR?
Ankaralı Turgut, 1963 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Gerçek adı Turgut Karataş'tır. Roman kökenli olan Karataş, Yöresel Halk müziği ve Arabesk alt yapısına sahip eğlenceli tarzda müzik yapmaktaydı. Ankaralı Turgut kariyerinde müzisyenlik, söz yazarlığı ve oyunculuk da yaptı.
FİLMOGRAFİ
- Omuz Omuza (2004)
- Dumanlı Yol
- Reyting Hamdi (1995-2007)
- Olacak O Kadar
ANKARALI TURGUT ALBÜMLERİ
- Benim Adım Ankaralı Turgut
- Yakalarsam Tık Tık (1998)
- Ver Deyom Vermeyon
- Var Yemez Amca
- Sıra Sende
- Pop Muzik Moda Turgutça
- Para
- Oturak Alemi
- İsyanım Var
- Hüp Düt & Dabi Dabi (2002)
- Hop Dedik
- Dazır Duzur & Yapmazdın & Kaynana
- Dah Diri Dom
- Best Of
- Bak Hele
- Arabası Var
- Sen Gittikten Sonra
- Yalaka Para
- Bay Bay Sakir Sakir
- Beni Görmek için Gelme (2008)
- Kaymak Lazım (2010)
- Son Nokta
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