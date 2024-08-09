Yayınlanma: 09.08.2024 - 17:34

Güncelleme: 09.08.2024 - 17:34

Ünlü şarkıcı Ankaralı Turgut'un hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Şarkıcının kızı, babasının hasta yatağındaki fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaşarak sevenlerinden dua istedi. Peki, Ankaralı Turgut kimdir? Ankaralı Turgut gerçek adı ne? Ankaralı Turgut kaç yaşında, nereli?

ANKARALI TURGUT KİMDİR?

Ankaralı Turgut, 1963 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Gerçek adı Turgut Karataş'tır. Roman kökenli olan Karataş, Yöresel Halk müziği ve Arabesk alt yapısına sahip eğlenceli tarzda müzik yapmaktaydı. Ankaralı Turgut kariyerinde müzisyenlik, söz yazarlığı ve oyunculuk da yaptı.

FİLMOGRAFİ

Omuz Omuza (2004)

Dumanlı Yol

Reyting Hamdi (1995-2007)

Olacak O Kadar

ANKARALI TURGUT ALBÜMLERİ