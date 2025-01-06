Ankaralı Turgut'un çocukları arasında 'mezar taşı' gerilimi!

Yayınlanma: 06.01.2025 - 14:25

Güncelleme: 06.01.2025 - 14:25

Türkücü Ankaralı Turgut olarak bilinen Turgut Karataş, 61 yaşında akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybetmiş, Mamak Ortaköy Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanmıştı.



Vefatından önce, 5 çocuğundan yalnızca Eylem Boran ile ilişkisini sürdüren ünlü türkücü, diğer çocuklarıyla arasındaki bağları koparmış ve onları evlatlıktan reddetmişti. Karataş, çocuklarının yıllardır kendisinin parasına geçindiklerini ve kendisine karşı nankör olduklarını söyleyerek, onlara yönelik sert açıklamalarda bulunmuştu.







Ancak Turgut Karataş’ın vefatının ardından, çocukları arasında bir tartışma yaşandı. Eylem Boran, babasının mezar taşına “Canım babam” yazdırırken, diğer kardeşleri bu duruma tepki gösterdi.



Özlem Sülü, mezarlığa giderek yazıyı “Canım babamız” olarak değiştirdi ve "Sadece senin babam değil, onun beş evladı var. Sen 'Babam' yazdırdıkça ben 'Babamız' yazdıracağım. Bırak da babam mezarında rahat uyusun" diyerek karşılık verdi.







Eylem Boran ise kardeşlerine karşı sert bir açıklama yaparak, "Babamın dirisiyle oynadınız, ölüsüyle oynatmam. Babam bugün topraktaysa bu sizin eseriniz. Babamı kanser yıkmadı, sizin nankörlüğünüz yıktı. 15 gündür mezara gelmeyenler bugün gelip mezar taşındaki yazıyı değiştiremez" dedi.





