Anne adaylarına hamilelikte beslenme uyarıları

Yayınlanma: 01 Şubat 2023 - 07:00

Güncelleme: 01 Şubat 2023 - 07:00

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Faruk Suat Dede, sağlıklı bir gebelik için anne adaylarının belirli yiyecek ve içecekleri tüketmemesi gerektiğini söyledi.

Dede, “Örneğin cıva oldukça zehirli bir kimyasal element. Yüksek miktarda cıva içeren balıklardan hamilelik süresince anne adaylarının mutlaka uzak durması gerekir. Denizlerdeki kirlenmeye paralel olarak köpek balığı, kılıç balığı, orkinos, tuna gibi iri balıklarda yüksek miktarda cıva bulunuyor. Cıva sinir sistemini, bağışıklık sistemini ve böbrekleri olumsuz etkiliyor. Bu nedenle bu tür iri balıkların etinin hamilelik döneminde tüketilmemesi gerekir. Özellikle karaciğer başta olmak üzere anne adayları sakatat ve av hayvanı etlerini yememeli. Sakatat etlerinde yüksek miktarda bulunan A vitamini çok fazla alınırsa düşük veya bebekte sakatlıklara neden olabilir” ifadelerini kullandı.

“ÇİĞ ET, BALIK VE AZ PİŞMİŞ YUMURTA ERKEN DOĞUM NEDENİ”

Dede, “Öncelikle çiğ ya da az pişmiş et, yumurta ve balık kesinlikle tüketilmemelidir. Sahanda az pişmiş yumurta ne olabilir ki yerim gider ya da ben eti kanlı seviyorum biraz ateş yüzü görsün yeter. Bunlar günlük hayatta masum istekler gibi görünse de gebelikte tehlikelidir. Bu ürünlerin az pişmiş ya da çiğ olması durumunda salmonella isimli bakteri bulunabilir ve bu mikroorganizmaya bağlı olarak zehirlenmeler, hamilelik döneminde düşük ve erken doğum gibi sorunlar ortaya çıkabilir” diye konuştu.

"BİTKİ ÇAYLARINI TÜKETMESİ GÜVENLİ DEĞİL"

Bitki çaylarının da bilinçli kullanılması gerektiğini söyleyen Dede sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Örneğin gebelik sürecinde anne adaylarının adaçayı, kuşburnu, rezene, biberiye, kekik, yonca, hibiscus (hatmi) ve civanperçemi bitki çaylarını tüketmesi güvenli değildir. Ya da adaçayı, hamileliğin özellikle ikinci ve üçüncü üç aylık dönemlerinde, kan basıncını artırıcı etkisiyle, yüksek tansiyona eğilimi olan gebelerde plasentanın erken ayrılmasına neden olabilir. Bu nedenle de doktora danışılmadan tüketilmemesi gerekiyor. Anne adaylarımız hamilelik dönemlerinde siyah çay, yeşilçay, zencefil, limon otu, nane çayı gibi çayları güvenle tüketebilirler. Alkol kullanan anne adaylarının bebeklerinde yüz deformiteleri ve kalp anormallikleri gelişebilir. Alkol kullanan anne adayları daha sık düşük yapıyor ve ölü doğum riskiyle karşı karşıya kalıyor. Hamilelikte alınan kafein miktarının 200 miligramın altında olması önerilir. Bu da yaklaşık 1 fincan filtre kahve, 2 fincan Türk kahvesi veya espresso ve 2-3 bardak siyah veya yeşil çaya eşittir. Yüksek kafein miktarlarına bağlı olarak düşük olasılığı artar. Düşük doğum ağırlığı veya doğumda güçlük olasılığı yükselir.”