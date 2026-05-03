Anneler Günü ne zaman? Anneler Günü Mayıs'ın kaçında?

Anneler Günü ne zaman, ayın kaçında?

Anneler Günü her sene Mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanıyor. 3 Mayıs Pazar günü (bugün) ayın ilk pazarı olması sebebiyle kutlamalar bu hafta değil, bir sonraki hafta gerçekleştirilecek.

Anneler Günü bu sene 10 Mayıs Pazar günü kutlanacak.

ANNELER GÜNÜ ANLAM VE ÖNEMİ

Anneler Günü, evrensel bir değer olarak annelerin toplumsal hayattaki ve aile yapısındaki eşsiz rollerini onurlandırmak amacıyla kutlanan en özel günlerden biridir. Modern anlamda kutlanması, Anna Jarvis'in 1908 yılında kendi annesi için düzenlediği anma töreniyle başlamış ve zamanla tüm dünyaya yayılarak gelenekselleşmiştir. Sadece biyolojik anneleri değil; şefkat, özveri ve koşulsuz sevgiyle yol gösteren tüm kadın figürlerini kapsayan bu anlamlı gün, onlara duyulan minnetin dile getirilmesi için sembolik bir fırsat sunar.