Annesini öldüren oyuncu Ryan Grantham kimdir?

24 Eylül 2022 Cumartesi, 17:57

Ryan Grantham 1998 yılında Kanada'nın Squamish kentinde ailenin ilk çocuğu olarak doğdu. Çocuk yaşta oyunculuğa başlayan Grantham rekmal filmlerinde yer aldı. 9 yaşında, Fındıkkıranın Sırrı adlı ilk dizisinde Billy rolünü oynadı. Simon Fraser Universitesi'nde okumaya başladı.

RYAN GRANTHAM'IN OYNADIĞI FİLMLER

Bir Wimpy Çocuğun Günlüğü (2010)

Doktor Parnassus'un Hayal Gücü (2009)

Riverdale (2019)

Doğaüstü 2008-2015

RYAN GRANTHAM ANNESİNİ NEDEN ÖLDÜRDÜ?

Riverdale dizisinin Jeffrey Augustine karaktareni canlandıran Ryan Grantham, Kanada Başbakanı Trudeau'ya suikast düzenlemeye gitmeden önce 64 yaşındaki annesi Barbara Waite'i öldürdü. Mahkemenin birinci derece cinayetle suçladığı 24 yaşındaki oyuncu, 2020'de annesini öldürmekten suçlu bulunduktan sonra ikinci dereceden cinayet işlediğini kabul etti.

Kanada savcıları, Grantham'ın ayrıca Kanada Başbakanı Justin Trudeau'yu öldürmeyi planladığını da söyledi.,

İTİRAF ETTİ

DEADLINE haber sitesine göre, Grantham, cinayetten sonra annesinin cesedini Go-Pro kamerasıyla videoya alırken "Kafasının arkasından vurdum. Ben olduğumu birkaç dakika sonra anlayabilirdi" dedi.

Cinayetin ardından saatlerce alkol ve uyuşturucu kullanan Kanadalı oyuncu, üç silah ve kendi yaptığı 12 molotof kokteylinin yanı sıra kamp malzemeleri ile Kanada Başbakanı Trudeau'nun konutunun yoluna koyuldu.

200 km araç sürdükten sonra geri dönüp bir karakola teslim olan Grantham, karakoldaki bir polise "annemi öldürdüm" diyerek teslim oldu.

ANKSİYETE VE KLİNİK DEPRESYON

Vancoouver'daki kolluk kuvvetlerinin verdiği demeçte Grantham'ın son iki buçuk senedir gözaltında olduğunu ve tutuklanmasından bu yana bir akıl sağlığı programına katıldığını söyledi.

Duruşma sırasında avukatları, onun anksiyete ve klinik depresyonla mücadele ettiğini ve annesini öldürene kadar geçen aylarda kendini öldürme ve başkalarına zarar verme arzusunu dile getirdiğini savundu.

Grantham, ömür boyu hapis cezasının ilk 14 senesinde şartlı tahliyeye başvuramayacak.