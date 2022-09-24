Louise Fletcher kimdir? Louise Fletcher hangi filmlerde oynadı?
Oscar ödüllü Amerikalı aktris Louise Fletcher hayatını kaybetti. Louise Fletcher kimdir? Louise Fletcher hangi filmlerde oynadı?
Louise Fletcher, 22 Temmuz 1934 tarihinde işitme engelli bir çiftin çocuğu olarak Alabama'da dünyaya geldi. Okuma, yazma ve konuşmayı teyzesi sayesinde öğrendi. Oyunculuk kariyerine 1959'da Maverick adlı diziyle başladı. Fletcher, 1960'ların başında yapımcı Jerry Bick ile evlendi ve art arda iki erkek çocuk dünyaya getirdi. Çocuklarıyla ilgilenmek için kariyerine ara verdi. 11 yıl boyunca çalışmadı.
1975 yapımı Guguk Kuşu'nda canlandırdığı Hemşire Ratched karakteriyle tüm dünyada tanındı. Bo rol ile "En İyi Kadın Oyuncu" dalında Akademi, BAFTA ve Altın Küre ödüllerine değer görüldü. Bick'ten 1977'de boşandı.
LOUİSE FLETCHER'IN OYNADIĞI FİLMLER
1963 A Gathering of Eagles
1974 Thieves Like Us
1975 Russian Roulette
One Flew Over the Cuckoo's Nest
1977 Exorcist II: The Heretic
1978 The Cheap Detective
1979 The Lady in Red
The Magician of Lublin
Natural Enemies
1980 The Lucky Star
Mama Dracula
1981 Strange Behavior
Be Pretty and Shut Up
1982 Talk to Me
1983 Strange Invaders
Brainstorm
1984 Firestarter
Once Upon a Time in America
Overnight Sensation
1986 Invaders from Mars
The Boy Who Could Fly
Nobody's Fool
1987 Flowers in the Attic
1988 Two Moon Junction
1989 Best of the Best
1990 Shadowzone
Blue Steel
1992 The Player
Blind Vision
1994 On Deadly Ground
Giorgino
Tryst
Tollbooth
1995 Return to Two Moon Junction
Virtuosity
1996 Mulholland Falls
Edie & Pen
Frankenstein and Me
2 Days in the Valley
High School High
1997 Gone Fishin
The Girl Gets Moe
1998 Johnny 316
Love Kills
1999 Cruel Intentions
A Map of the World
The Contract
2000 Big Eden
Very Mean Men
More Dogs Than Bones
2001 After Image
Touched by a Killer
2002 Manna from Heaven
2003 Silver Man
Finding Home
2004 Clipping Adam
2005 Aurora Borealis
Dancing in Twilight
2006 Fat Rose and Squeaky
2007 The Last Sin Eater
A Dennis the Menace Christmas
2010 The Genesis Code
2011 Cassadaga
2013 A Perfect Man
2020 Grizzly II: Revenge
LOUİSE FLETCHER'IN ÖLÜMÜ
Louise Fletcher Fransa'daki evinde 88 yaşında hayata gözlerini yumdu.
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