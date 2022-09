Louise Fletcher kimdir? Louise Fletcher hangi filmlerde oynadı?

24 Eylül 2022 Cumartesi, 13:12

Louise Fletcher, 22 Temmuz 1934 tarihinde işitme engelli bir çiftin çocuğu olarak Alabama'da dünyaya geldi. Okuma, yazma ve konuşmayı teyzesi sayesinde öğrendi. Oyunculuk kariyerine 1959'da Maverick adlı diziyle başladı. Fletcher, 1960'ların başında yapımcı Jerry Bick ile evlendi ve art arda iki erkek çocuk dünyaya getirdi. Çocuklarıyla ilgilenmek için kariyerine ara verdi. 11 yıl boyunca çalışmadı.

1975 yapımı Guguk Kuşu'nda canlandırdığı Hemşire Ratched karakteriyle tüm dünyada tanındı. Bo rol ile "En İyi Kadın Oyuncu" dalında Akademi, BAFTA ve Altın Küre ödüllerine değer görüldü. Bick'ten 1977'de boşandı.

LOUİSE FLETCHER'IN OYNADIĞI FİLMLER

1963 A Gathering of Eagles

1974 Thieves Like Us

1975 Russian Roulette

One Flew Over the Cuckoo's Nest

1977 Exorcist II: The Heretic

1978 The Cheap Detective

1979 The Lady in Red

The Magician of Lublin

Natural Enemies

1980 The Lucky Star

Mama Dracula

1981 Strange Behavior

Be Pretty and Shut Up

1982 Talk to Me

1983 Strange Invaders

Brainstorm

1984 Firestarter

Once Upon a Time in America

Overnight Sensation

1986 Invaders from Mars

The Boy Who Could Fly

Nobody's Fool

1987 Flowers in the Attic

1988 Two Moon Junction

1989 Best of the Best

1990 Shadowzone

Blue Steel

1992 The Player

Blind Vision

1994 On Deadly Ground

Giorgino

Tryst

Tollbooth

1995 Return to Two Moon Junction

Virtuosity

1996 Mulholland Falls

Edie & Pen

Frankenstein and Me

2 Days in the Valley

High School High

1997 Gone Fishin

The Girl Gets Moe

1998 Johnny 316

Love Kills

1999 Cruel Intentions

A Map of the World

The Contract

2000 Big Eden

Very Mean Men

More Dogs Than Bones

2001 After Image

Touched by a Killer

2002 Manna from Heaven

2003 Silver Man

Finding Home

2004 Clipping Adam

2005 Aurora Borealis

Dancing in Twilight

2006 Fat Rose and Squeaky

2007 The Last Sin Eater

A Dennis the Menace Christmas

2010 The Genesis Code

2011 Cassadaga

2013 A Perfect Man

2020 Grizzly II: Revenge

LOUİSE FLETCHER'IN ÖLÜMÜ

Louise Fletcher Fransa'daki evinde 88 yaşında hayata gözlerini yumdu.