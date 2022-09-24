Louise Fletcher kimdir? Louise Fletcher hangi filmlerde oynadı?

Oscar ödüllü Amerikalı aktris Louise Fletcher hayatını kaybetti. Louise Fletcher kimdir? Louise Fletcher hangi filmlerde oynadı?

cumhuriyet.com.tr
24 Eylül 2022 Cumartesi, 13:12
Louise Fletcher kimdir? Louise Fletcher hangi filmlerde oynadı?
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Louise Fletcher, 22 Temmuz 1934 tarihinde işitme engelli bir çiftin çocuğu olarak Alabama'da dünyaya geldi. Okuma, yazma ve konuşmayı teyzesi sayesinde öğrendi. Oyunculuk kariyerine 1959'da Maverick adlı diziyle başladı. Fletcher, 1960'ların başında yapımcı Jerry Bick ile evlendi ve art arda iki erkek çocuk dünyaya getirdi. Çocuklarıyla ilgilenmek için kariyerine ara verdi. 11 yıl boyunca çalışmadı.

1975 yapımı Guguk Kuşu'nda canlandırdığı Hemşire Ratched karakteriyle tüm dünyada tanındı. Bo rol ile "En İyi Kadın Oyuncu" dalında Akademi, BAFTA ve Altın Küre ödüllerine değer görüldü. Bick'ten 1977'de boşandı.

LOUİSE FLETCHER'IN OYNADIĞI FİLMLER

1963 A Gathering of Eagles

1974 Thieves Like Us

1975 Russian Roulette

     One Flew Over the Cuckoo's Nest

1977 Exorcist II: The Heretic

1978 The Cheap Detective

1979 The Lady in Red

     The Magician of Lublin

     Natural Enemies

1980 The Lucky Star

     Mama Dracula

1981 Strange Behavior

     Be Pretty and Shut Up

1982  Talk to Me

1983  Strange Invaders

      Brainstorm

1984  Firestarter

      Once Upon a Time in America

      Overnight Sensation

1986  Invaders from Mars

      The Boy Who Could Fly

      Nobody's Fool

1987  Flowers in the Attic

1988  Two Moon Junction

1989   Best of the Best

1990   Shadowzone

       Blue Steel

1992  The Player 

      Blind Vision

1994  On Deadly Ground

      Giorgino 

      Tryst

     Tollbooth

1995  Return to Two Moon Junction

     Virtuosity

1996 Mulholland Falls

     Edie & Pen

     Frankenstein and Me

     2 Days in the Valley

    High School High

1997 Gone Fishin

    The Girl Gets Moe

1998 Johnny 316

     Love Kills

1999 Cruel Intentions

     A Map of the World

    The Contract

2000 Big Eden

    Very Mean Men

    More Dogs Than Bones

2001  After Image

     Touched by a Killer

2002 Manna from Heaven

2003  Silver Man

     Finding Home

2004  Clipping Adam

2005  Aurora Borealis

     Dancing in Twilight

2006  Fat Rose and Squeaky

2007  The Last Sin Eater

     A Dennis the Menace Christmas

2010  The Genesis Code

2011  Cassadaga

2013 A Perfect Man

2020 Grizzly II: Revenge

LOUİSE FLETCHER'IN  ÖLÜMÜ

Louise Fletcher Fransa'daki evinde 88 yaşında hayata gözlerini yumdu. 



Louise Fletcher Oscar Ödülleri Guguk Kuşu

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