Anta Toros kimdir, kaç yaşında? Anta Toros hangi filmlerde oynadı?
Meslektaşı Gülriz Suriri'nin kendisine verdiği vasiyetle gündeme gelen Anta Toros'un yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. Peki, Anta Toros kimdir, kaç yaşında? Anta Toros hangi filmlerde oynadı?
Sanatçı Anta Toros'un hayatı ve kariyerine dair ayrıntılar meraklıları tarafından en çok aratılan konular arasına girdi. İşte sanatçının hayatından tüm ayrıntılar...
ANTA TOROS KİMDİR?
Asıl adıyla Antaram Torosyan, 12 Ocak 1948'de İstanbul'da doğdu. Ermeni asıllı sanatçı, tiyatro hayatına amatör olarak 1965'te adım atan sanatçı, Dostlar Tiyatrosu'nda eğitim aldıktan sonra, 1971'de Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu'nda profesyonel sanat hayatına başladı. Başarılı tiyatrocu, Ali Poyrazoğlu ve Nisa Serezli - Tolga Aşkıner Tiyatrosu gibi topluluklarda bulundu. Toros, Amerika'da tiyatro üzerine çalışmalar yaptı. Sanatçı, üç ay Vera Vlasova, bir yıl da Actors Btudya üyelerinden Mitehel Mestor ile çalıştı.
ÖZEL HAYATI
Toros, 2010 yılında hayatını kaybeden, yine kendisi gibi tiyatro sanatçısı ve yönetmeni olan Misak Toros ile evliydi. Sanatçının bu evlilikten İrna Büyüksakayan adında bir kız çocuğu bulunmaktadır.
FİLMOGRAFİSİ
Mezarcı - 2016
Senden Önce (Kısa Film) - 2014
Ekip 1 - Nizama Adanmış Ruhlar - 2012
Adını Feriha Koydum - 2011
Çocuklar Duymasın - 2011
Yasemince - 2010
Adanalı - 2009
Büyük Buluşma - 2007
Dönme Dolap - 2005
Sen Ne Dilersen - 2005
Acı Hayat - 2005-2007
Serseri - 2003
Estağfurullah Yokuşu - 2003
Para=Dolar - 2002
Aşk ve Gurur - 2002
Yarım Elma - 2002
Benim İçin Ağlama - 2001
Yeni Hayat - 2001
İstanbul'da Bir Malatyalı - 2000
Ah Geceler - 2000
Her şeye Karşıyız - 2000
Ana Kuzusu - 2000
Gittiğin O Gün - 2000
Sır - 1999
Köstebek - 1999
Nilgün (2) - 1999
Marziye - 1998
Sır - 1997
Sakin Kasabanın Kadını - 1997
Yalan - 1997
Kara Melek - 1996
Bay Kamber - 1994
Kızımı Arıyorum - 1993
Bayan Perşembe - 1993
Zirvedekiler - 1993
Mahallenin Muhtarları - 1992
Ölüme Kuşanmak (Angie Dickinson Seslendirmesi) - 1980
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