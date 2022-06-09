Nazan Saatçi kimdir, kaç yaşında? Nazan Saatçi son hali
Tokatçı filmindeki Emine rolüyle tanınan Nazan Saatçi kimdir? Nazan Saatçi kaç yaşında?
Nazan Saatçi 1958'de Samsun'da doğdu. Saatçi, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nden mezun oldu. 1978 yılında İnci Gazetesi tarafından "sinema kraliçesi" seçilen Saatçi, 1983 yılında katıldığı Miss Asia Pasific yarışmasında ikinci oldu. Kemal Sunal'ın başrolünde oynadığı Tokatçı filmindeki Emine rolüyle tanınmıştır.
NAZAN SAATÇİ'NİN OYNADIĞI FİLMLER
Sessiz Karanlık
Minyeli Abdullah 2
Korkunun Bedeli
Bir Zamanlar Kardeştiler
Kahreden Kurşun
Bıktım Her Gün Ölmekten
Tokatçı
Ölümsüz
Baba Kartal
Acılar ve Arzular
NAZAN SAATÇİ SON HALİ
Nazan Saatçi sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar ile "yıllara meydan okuyor" yorumları alıyor.
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