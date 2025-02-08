Antalya'da beklenmeyen gelişme: Üreticisi kara kara düşünüyor

Yayınlanma: 08.02.2025 - 15:39

Güncelleme: 08.02.2025 - 15:39

Havanın sıcak ve yağışın az olması nedeniyle kent genelindeki badem ve kiraz ağaçları çiçek açtı. Bu yıl 1 ay erkenden çiçeklenen badem ağaçları güzel görüntüler oluştururken, bu durum üreticide endişeye neden oldu.

Hava sıcaklığının aniden düşmesi sonucu çiçeklenmenin duracağı ve ağaçların meyve vermeyeceğinden endişelenen üreticilerden Mustafa Şener (75), bu zamana kadar böyle bir hava görmediklerini söyledi.

'DON OLURSA MEYVE OLMAZ'

Bu yıl kış mevsiminin aşırı kurak geçtiğini anlatan Şener, "Bademler 1 ay önceden çiçek açtı. Bir soğuk olursa ne badem kalır ne bir şey. Don olursa meyve olmaz ve hasat yapamayız. Kartpostallık manzaralar var; için açılıyor seyredince ama erkeden açması iyi olmuyor" dedi.

Üretici Hamdi Tekin (65) de erkenden meyve ağaçlarının çiçek açmasına sevinemediğini söyledi. Tekin, "Erkenden çiçek açınca meyve olmuyor. Don olunca çiçek bitiyor ve meyve olmuyor. Manzara ise süper oluyor çiçeklenince" diye konuştu.

'ÜRETİCİ KORKU İÇİNDE'

Gazipaşa Ziraat Odası Başkanı Yusuf Çelik ise iklimin Türkiye genelinde sıcak ya da ılık geçtiğini belirterek, badem ağaçlarının 1 ay erkenden çiçeklendiğini söyledi. Çelik, "En ufak bir soğukta ya da don olunca çiçekler dökülünce arkasından bir daha meyve vermez.

Çiftçilerimizin yararı için don olmamasını bekliyoruz. Kiraz ve bademlerde üretici korku içinde" dedi.



