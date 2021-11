İlk fragman yayında: '80 Günde Devr-i Alem' dizi oldu

29 Kasım 2021 Pazartesi, 00:00

Jules Verne'in romanı '80 Günde Devri Alem' (Around the World in 80 Days) dizi uyarlamasından ilk fragman yayınlandı. "Good Omens", "Broadchurch" ve "Doctor Who" gibi dizilerde yer alan David Tennant’ın başrolünü üstlendiği dizi, PBS ekranlarında izleyicilerle buluşacak.

8 BÖLÜMDEN OLUŞACAK

Senaryosunu Ashley Pharoah ve Caleb Ranson'ın yazdığı, yönetmenliğini ise Steve Barron ve Charles Beeson üstlendiği dizinin kadrosunda David Tennant’ın yanı sıra Leonie Benesch, Peter Sullivan, Ibrahim Koma, Anthony Flanagan, Shivaani Ghai ve Evan Hengst gibi isimler yer alıyor.

"80 Günde Devri Alem"in sekiz bölümden oluşan dizi uyarlamasının ilk sezonu 2 Ocak’ta ilk bölümüyle izleyicilerle buluşacak.