Risotto nasıl yapılır? Adım adım mantarlı risotto tarifi…

Yayınlanma: 31.08.2023 - 14:37

Güncelleme: 31.08.2023 - 14:37

Risotto sözcüğü İtalyancada pirinç anlamındaki riso kökünden gelir. İtalya'da pirinci pişirmenin en yaygın yöntemlerinden biridir. Et, tavuk veya sebze suyunda pişirilen pirinçler, krema kıvamına getirilir. Farklı bölgelerde soğan ve şarap eklenerek yapılır. Normal pilava göre daha lapa bir formda sunulan risotto, mantar gibi birbirinden farklı sebzelerle zenginleştirilebilir. İşte risottonun tarihi ve hakkında merak edilenler...

RİSOTTONUN TARİHİ

Pirinç, 14. yüzyıldan beri güney İtalya'da yetiştirilmektedir. İlk Risotto tarifi 1809 yılına aittir. Bu tarif, tereyağında sotelenmiş pirinç, sosisler, kemik iliği ve yavaş yavaş safranlı et suyu eklenmiş soğan içerir. Kralların baş aşçı yardımcısı Giovanni Vialardi'nin 1854 tarihli Trattato di cucina ‘Aşçılık Üzerine İnceleme’ adlı kitabında risotto olarak adlandırılan bir yemek tarifi vardır. 1914 tarihinden sonra geliştirilerek günümüze kadar geldi.

RİSOTTO’DA HANGİ PİRİNÇ KULLANILIR?

Genellikle risotto yapımında Carnaroli, Arborio ya da Vialone Nano tipi pirinçler kullanılır. Eğer bu pirinçleri bulamazsanız yüksek nişasta oranına sahip yavaş pişirilmeye uygun kısa taneli pirinçler ya da kırık pirinç kullanabilirsiniz.

RİSOTTO YAPMANIN PÜF NOKTALARI NELERDİR?

Risotto yapımında en önemli püf nokta, nişastayı dışarı çıkartacak doğru yöntemi uygulayabilmektir. Risotto yapmadan önce pirinç asla yıkanmamalıdır. Sebze ya da tavuk suyunun özellikle az az ilave edilip yedirilmesi çok önemlidir. Pirinçler pişirilirken sürekli aynı yöne doğru karıştırılmalıdır. Risotto yapımında muhakkak tereyağı kullanılmalıdır. Kremalı dokuyu ve parlaklığı sadece tereyağı yardımıyla oluşturabilir.

MANTARLI RISOTTO

Malzemeler

2 su bardağı arborio pirinci

Yarım paket mantar

1 adet küçük boy soğan

2 diş sarımsak

2/3 dal taze fesleğen

Rendelenmiş parmesan peyniri

2 yemek kaşığı tereyağı

Tavuk suyu

Tuz





Yapılışı

Öncelikle geniş bir tavada tereyağını eritin. Sarımsak ve soğanı ince ince kıyıp tereyağında kavurun. Pirinci ilave ettikten sonra da 5 dakika boyunca karıştırarak kavurun. Mantarları ince ince doğrayıp ekleyin ve karıştırın. Sıcak tavuk suyundan kepçeyle pirinç demlenene kadar ara ara ekleyip, çektirin. Bu işlemi bir kaç defa uygulayın. Pirinç yumuşadıktan sonra pirinci ocaktan alın. Fesleğenleri ince kıyıp ekleyin ve karıştırın. Son olarak servis tabağına alıp rendelenmiş parmesan peyniri ekleyip, servis edin. Afiyet olsun...



