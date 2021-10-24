Araçlarını kaldırıma park eden sürücülere mesajla tepki: 'Değerli öküz…'
İstanbul Şişli'de kaldırıma park edilen bir aracın camına yapıştırılan mesaj sosyal medyada gündem oldu. Benzer bir olay geçtiğimiz günlerde Bursa'nın İnegöl ilçesinde de gerçekleşmişti.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bir otomobilin kaldırıma park
edilmesine tepki olarak, cama asılan "Değerli öküz, aracını düzgün yere
park et" mesajının benzeri İstanbul'da da gerçekleşti.
İstanbul Şişli'de kaldırıma park eden bir aracın camına,
"Yaya yoluna bu aracı park ettiğim için ben bir geri zekalıyım"
yazısı asıldı.
Sosyal medyada paylaşılan yazılar, kısa sürede gündem oldu.
BURSA’DA DA YAŞANMIŞTI
Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre; Bursa'nın İnegöl ilçesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde,
kimliği belirsiz otomobil sürücüsü, aracını, yasak olmasına rağmen kaldırımın
üzerine park etmişti.
Kaldırımdan geçen yayalardan biri ise tepki olarak kağıt
üzerine 'Değerli öküz, aracını düzgün yere park et' yazarak otomobilin camına
asmıştı.
Yazıyı görenler şaşkınlık yaşarken, notu kimin yazdığı merak konusu olmuştu.
Video Haberler
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
- Antalya'da elektrikli scooterla tehlikeli yolculuk
- tv100 stüdyosunda gerginlik
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
En Çok Okunan Haberler
- Emekli büyükelçiden çok sert 'istenmeyen kişi' tepkisi
- Avrupa ayağa kalktı!
- Hollanda büyükelçisi sınır dışı iddiasına yalanlama
- Yurttaş isyan etti, Erdoğan duymazdan geldi!
- Otomobil fiyatları sil baştan
- Diriliş Ertuğrul oyuncusu kansere yakalandı
- Erdoğan'ın talimatı sonrası çarpıcı iddia!
- İki doz Sinovac aşısı olanlar için yeni karar
- Erdoğan ile damadı karşı karşıya getirecek çıkış
- Valilik: Kuran sayfaları konfeti yapıldı