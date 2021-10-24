Araçlarını kaldırıma park eden sürücülere mesajla tepki: 'Değerli öküz…'

24 Ekim 2021 Pazar, 16:03

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bir otomobilin kaldırıma park edilmesine tepki olarak, cama asılan "Değerli öküz, aracını düzgün yere park et" mesajının benzeri İstanbul'da da gerçekleşti.

İstanbul Şişli'de kaldırıma park eden bir aracın camına, "Yaya yoluna bu aracı park ettiğim için ben bir geri zekalıyım" yazısı asıldı.

Sosyal medyada paylaşılan yazılar, kısa sürede gündem oldu.

BURSA’DA DA YAŞANMIŞTI

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre; Bursa'nın İnegöl ilçesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde, kimliği belirsiz otomobil sürücüsü, aracını, yasak olmasına rağmen kaldırımın üzerine park etmişti.

Kaldırımdan geçen yayalardan biri ise tepki olarak kağıt üzerine 'Değerli öküz, aracını düzgün yere park et' yazarak otomobilin camına asmıştı.

Yazıyı görenler şaşkınlık yaşarken, notu kimin yazdığı merak konusu olmuştu.