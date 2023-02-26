Araştırma: Çok az tuz tüketmek kalp yetmezliği hastaları için zararlı olabilir

Yeni bir araştırma, çok az tuz tüketmenin kalp yetmezliği bulunan hastalar için zararlı olabileceğini ortaya koydu.

AA
Yayınlanma: 26 Şubat 2023 - 07:00
Araştırma: Çok az tuz tüketmek kalp yetmezliği hastaları için zararlı olabilir
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Healthday sitesinin haberine göre, 9 çalışmanın ortak analizini içeren araştırmada günde 2,3 gramın altında kalan tuz tüketiminin fayda sağlamadığı ve ölüm riskini artırabileceği belirlendi.

Bulguları, 5 Mart'ta Amerikan Kardiyoloji Kolejinin yıllık toplantısında sunulacak olan analizin baş yazarı Dr. Anirudh Palicherla, "Bulgularımız, sodyum diyetini tavsiye edilenden daha azıyla sınırlamanın kalp yetmezliğiyle mücadelede ters etki yarattığını gösterdi" dedi.

"SODYUMU AŞIRI DERECEDE KISITLAMAK YERİNE..."

Palicheria, "Kalp yetmezliğine yardımcı olmak için sodyumun sınırlandırılması hala kullanılan bir yol ancak kısıtlamanın miktarı tartışmaya açıldı. Bu araştırma, sodyumu aşırı derecede kısıtlamak yerine güvenli bir sodyum tüketimi düzeyi oluşturmaya odaklanılması gerektiğini gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Analiz edilen 9 çalışma, kalp yetmezliği olan yaklaşık 3 bin 500 kişinin farklı sodyum düzeylerinin değerlendirilmesinin yanı sıra ölüm ve hastaneye yatış oranlarına ilişkin verileri içeriyor.

Araştırmacılar, sodyum alım hedefi günde 2,5 gramın altında kalan diyet uygulayan hastaların ölme olasılığının, günde 2,5 gram veya daha üzeri diyet uygulayanlara göre yüzde 80 daha fazla olduğunu tespit etti.


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