Araştırma: Erkeklerin beyni 'baba olduktan sonra' küçülüyor

12 Eylül 2022 Pazartesi, 12:31

Oxford University Press'in nörobilim alanında çıkardığı Cerebral Cortex dergisinde, yeni baba olan erkeklerin beyinlerindeki değişimi inceleyen uluslararası bir araştırma yayımlandı.

Yapılan araştırmanın sonuçlarına göre erkeklerin beyinlerinde, ilk çocukları doğup baba olduktan sonra küçülme yaşandığı ortaya çıktı.

AYNI ÇALIŞMA, KADINLAR İÇİN DE YAPILMIŞTI

Daha önce çocuk sahibi olduktan sonra anneler üzerinde yapılan çalışmalarda beyinlerinin belli bir oranda nörolojik yapısının değiştiği belirlenmişti.

Bu çalışmada ilk defa babalar araştırıldı ve ortalama olarak yeni baba olan erkeklerin de aynı anneler gibi kortikal hacmin yüzde 1 veya yüzde 2’sini kaybettiği bilgisine ulaşıldı. Yaşanılan ‘küçülme’, beynin ebeveynlikle alakalı olan ‘varsayılan mod ağı’ kısmında gerçekleşiyor.

BU SAYEDE DAHA GÜÇLÜ BİR BAĞLANTI KURULUYOR

İlk duyduğunuzda kortikal hacimdeki kayıp kulağa kötü gelebilir ancak bu sayede ebeveynler çocuklarıyla daha güçlü bir bağlantı kurabiliyorlar.

Örneğin annelerdeki benzer kortikal kayıplar, çocuklarına daha iyi sinirsel tepkiler vermelerini ve daha güçlü çocuk-ebeveyn bağı kurmalarını sağlıyor. Önceki çalışmalar, bir çocuğun doğumunu takiben erkek beyninde ince nörolojik değişiklikler olduğunu göstermişti.

İlk defa bu çalışmada babaların da annelere benzer bir şekilde beyinlerinin ‘küçüldüğü’ ortaya çıktı.