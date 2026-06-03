Araştırma ortaya koydu: İnsanlar her yıl 338 kelime daha az konuşuyor

Teknolojinin hayatın her alanına nüfuz etmesi, insanların iletişim alışkanlıklarını da değiştirmeye devam ediyor. ABD'de gerçekleştirilen yeni bir araştırma, bireylerin günlük yaşamlarında eskisine kıyasla daha az konuştuğunu ortaya koydu. Araştırmacılara göre yüz yüze iletişimde yaşanan bu düşüş, yalnızca iletişim biçimlerini değil, sosyal ilişkileri de etkileyebilecek önemli bir dönüşüme işaret ediyor.

GÜNLÜK KONUŞMA MİKTARINDA YILLARA YAYILAN DÜŞÜŞ

University of Arizona ve University of Missouri–Kansas City araştırmacıları tarafından yürütülen çalışmada, 2005 ile 2019 yılları arasında elde edilen veriler incelendi. Araştırma kapsamında toplam 2 bin 200 katılımcının günlük yaşamlarında kaydedilen konuşmaları analiz edildi.

Sonuçlar, insanların günlük konuşma miktarında istikrarlı bir düşüş yaşandığını gösterdi. Araştırmaya göre 2005 yılında bir kişi günde ortalama 16 bin 600 kelime konuşurken, 2019 yılında bu sayı yaklaşık 11 bin 900 kelimeye geriledi.

Bu değişim, 14 yıllık süreçte yaklaşık yüzde 28'lik bir azalmaya karşılık geliyor.

HER YIL ORTALAMA 338 KELİME DAHA AZ KONUŞULUYOR

Araştırmacılar, günlük konuşma miktarındaki azalmanın tesadüfi olmadığını ve uzun vadeli bir eğilim oluşturduğunu belirtiyor.

Verilere göre bireylerin günlük konuşma miktarı her yıl ortalama 338 kelime azalıyor. Bu da yıllık bazda yaklaşık 120 bin kelimelik bir düşüş anlamına geliyor.

Uzmanlar, küçük görünen bu rakamların uzun yıllara yayıldığında önemli bir iletişim değişimine işaret ettiğini vurguluyor.

KÜÇÜK SOHBETLER GİDEREK KAYBOLUYOR

Araştırmanın dikkat çeken bulgularından biri de günlük yaşamın sıradan sohbetlerinde yaşanan azalma oldu.

Market kasasında çalışanlarla yapılan kısa konuşmalar, komşularla ayaküstü sohbetler, yol tarifleri ya da günlük selamlaşmalar gibi küçük etkileşimlerin giderek daha az gerçekleştiği belirtildi.

Araştırmacılara göre bu kısa diyaloglar önemsiz gibi görünse de toplam konuşma miktarının önemli bir bölümünü oluşturuyor.

DİJİTALLEŞME YÜZ YÜZE İLETİŞİMİ AZALTIYOR

Çalışmada konuşma miktarındaki düşüşün en önemli nedenlerinden biri olarak dijital iletişim araçlarının yaygınlaşması gösterildi.

Akıllı telefonlar, mesajlaşma uygulamaları, çevrim içi hizmetler ve self-servis sistemler sayesinde insanlar birçok işlemini konuşmaya ihtiyaç duymadan gerçekleştirebiliyor. Böylece daha önce sözlü iletişim gerektiren pek çok etkileşim dijital ortama taşınmış oluyor.

Uzmanlar, bu dönüşümün günlük konuşma miktarını doğrudan etkilediğini belirtiyor.

GENÇLERDE DÜŞÜŞ DAHA BELİRGİN

Araştırma sonuçlarına göre konuşma miktarındaki azalma özellikle genç yetişkinlerde daha belirgin şekilde görülüyor.

25 yaş altındaki bireylerde günlük konuşma oranlarının daha hızlı düştüğü tespit edildi. Ancak araştırmacılar, benzer eğilimin 25 yaş üzerindeki gruplarda da gözlemlendiğini ve söz konusu değişimin toplumun genelini etkilediğini ifade ediyor.

YAZILI İLETİŞİM ARTIYOR

Araştırmacılar, konuşma miktarındaki düşüşün insanların daha az iletişim kurduğu anlamına gelmediğini de vurguluyor.

Mesajlaşma uygulamaları, sosyal medya platformları ve dijital iletişim araçları sayesinde yazılı iletişim her geçen yıl artıyor. Ancak uzmanlara göre yazılı mesajlar, yüz yüze konuşmalarda bulunan ses tonu, mimik, beden dili ve anlık geri bildirim gibi unsurları tam anlamıyla karşılayamıyor.

Bu nedenle dijital iletişim, sözlü iletişimin yerini tamamen dolduramıyor.

UZMANLAR SOSYAL ETKİLER KONUSUNDA UYARIYOR

Araştırmacılar, yüz yüze konuşmanın azalmasının uzun vadede sosyal ilişkiler üzerinde etkili olabileceğini düşünüyor.

Günlük hayattaki spontan sohbetlerin azalması, insanların çevreleriyle kurduğu sosyal bağları zayıflatabilir. Uzmanlara göre modern yaşam iletişim yöntemlerini dönüştürürken, aynı zamanda toplumda fark edilmeden ilerleyen bir "sessizleşme" sürecini de beraberinde getiriyor.

Araştırma, teknolojik gelişmelerin sunduğu kolaylıkların yanı sıra yüz yüze iletişimin sosyal yaşam için taşıdığı önemin yeniden değerlendirilmesi gerektiğine işaret ediyor.