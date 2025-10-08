Araştırma ortaya koydu: Zayıflama iğneleri beyni yeniden programlıyor

Yeni araştırma, zayıflama ilaçlarının “yemek takıntısı” olarak bilinen durumu azaltarak ruh sağlığını da güçlendirebileceğini gösteriyor. Uzmanlar sonuçları “cesaret verici” olarak nitelendiriyor.

ZAYIFLAMA İLAÇLARI BEYİNDE NE DEĞİŞTİRİYOR?

Wegovy, Saxenda ve Zepbound gibi GLP-1 etkili zayıflama ilaçları, son yıllarda tüm dünyada büyük ilgi görüyor. Aslen Tip-2 diyabet tedavisinde kullanılan bu enjeksiyonlar, iştahı azaltması ve tatlı isteğini bastırmasıyla dikkat çekiyor. Ancak yeni araştırmalar, bu ilaçların yalnızca fiziksel değil, beyinsel etkilerinin de oldukça güçlü olduğunu ortaya koyuyor.

Semaglutid etken maddesini geliştiren Novo Nordisk’in yayımladığı yeni rapor, bu ilaçların beyinde “gıda gürültüsü” (food noise) olarak tanımlanan sürekli yemek düşüncesini azalttığını gösterdi. Market Track araştırma şirketiyle yürütülen çalışmada, 550 katılımcının %63’ü iğne kullanmadan önce “yemeği çok sık düşündüğünü”, %53’ü ise bu düşünceleri “kontrol edilemez” olarak tanımladı.

“FOOD NOİSE” NEDİR VE BEYNİ NASIL ETKİLİYOR?

Psikolog ve yeme bozukluğu uzmanı Dr. Charlotte Ord, “food noise” kavramını “yemekle ilgili sürekli, zorlayıcı düşünceler” olarak tanımlıyor. Ord’a göre beyin, diyetle birlikte gelen kısıtlamayı “kıtlık tehlikesi” olarak algılıyor ve doğal olarak besine odaklanıyor:

“Bu, evrimsel bir tepki. Beyin açlık tehdidini fark ettiğinde, tüm dikkati beslenmeye yönlendiriyor.”

Uzmanlar, GLP-1 ilaçlarının bu döngüyü kırarak beyindeki ödül merkezini yeniden dengelediğini düşünüyor. İlaç, sindirimi yavaşlatıp iştahı bastırırken, aynı zamanda beyindeki dopamin sinyallerini de etkiliyor. Bu da insanların yemek düşüncesinden uzaklaşmasını sağlıyor.

ZAYIFLAMANIN ANAHTARI BEYİNDE OLABİLİR

Yeni bulgular, kilo vermeyi yalnızca kalori hesabı ya da diyetle açıklamanın ötesine taşıyor. GLP-1 ilaçlarının, beyindeki iştah ve ödül merkezlerini yeniden programlayarak yemek takıntısını bastırabileceği düşünülüyor.