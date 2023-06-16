Araştırma: Türkiye'de babalara duyulan güven geçen yıla göre yüzde 10,9 arttı

Babalar Günü öncesi yapılan bir araştırma, Türkiye'de babalara duyulan güvenin geçen yıla göre artış gösterdiğini ortaya koydu. Araştırmaya göre Türk halkının yüzde 72'si babalarına her konuda güveniyor.

DHA
Yayınlanma: 16.06.2023 - 14:12
Araştırma: Türkiye'de babalara duyulan güven geçen yıla göre yüzde 10,9 arttı
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Bir araştırma şirketinin 2 bin 646 kişinin katılımıyla 2-5 Haziran tarihleri arasında yaptığı sosyometre araştırmasına göre, Türk halkının yüzde 72'si babalarına her konuda güveniyor.

KADINLAR BABALARINA DAHA FAZLA GÜVENİYOR

2022'de yapılan araştırmaya kıyasla babalara duyulan güvenin yüzde 10,9 oranında arttığı görülüyor. Kadınlar yüzde 5,7 oranıyla erkeklere göre babalarına daha fazla güveniyor.

Araştırmaya göre Türk halkının yüzde 72'si babasına her konuda güvenirken, yüzde 2,2'si hiç güvenmediğini belirtiyor.

Araştırmada 'Babanıza güven bakımından aşağıdakilerden hangisine katılırsınız?' diye sorulduğunda katılımcıların yüzde 72'si her konuda güvenirim, yüzde 20,9'u bazı konularda güvenirim, yüzde 2,2'i ne güvenirim ne güvenmem, yüzde 2,7'si fazla güvenmem, yüzde 2,2'si hiç güvenmem cevabını verdi.

Aynı soru 2022'de sorulduğunda yüzde 61,1'i her konuda güvenirim, yüzde 29,3'ü bazı konularda güvenirim, yüzde 1,3'ü ne güvenirim ne güvenmem, yüzde 1,5'i fazla güvenmem, yüzde 6,8'i hiç güvenmem cevabını vermişti.

Araştırmaya göre kadınların yüzde 74,8'i babalarına her konuda güven duyarken, erkeklerin yüzde 69,1'i her konuda güven duyduğunu belirtiyor. Araştırmada kadınların yüzde 5,7 oranıyla erkeklere göre babalarına daha fazla güven duyduğu görülüyor.

Söz konusu araştırma, Türkiye genelinde kantitatif araştırma yöntemlerinden CAWI tekniği ile kullanılarak gerçekleştirildi.


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